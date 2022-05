Nasdaq se hunde 4% ya que aumentan apuestas a fuertes alzas de tasas pese a visión de la fed

(Actualiza cotizaciones, agrega detalles)

Por Devik Jain

5 mayo (Reuters) - El Nasdaq se desplomaba un 4,6% y los otros principales 铆ndices de Wall Street tambi茅n se hund铆an el jueves, ya que el tono menos agresivo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no logr贸 aliviar las expectativas de los inversores de mayores aumentos de las tasas de inter茅s este a帽o.

* El Nasdaq, con fuerte presencia tecnol贸gica, se encaminaba a borrar todas sus ganancias en la sesi贸n previa, con la empresa matriz de Google, Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Tesla Inc y Amazon.com cayendo entre 4,5% y 6,5%.

* Los 11 principales sectores del S&P bajaban, con el de consumo discrecional perdiendo cerca del 5%.

* El Promedio Industrial Dow Jones ced铆a 878,73 puntos, o un 2,58%, a 33.182,33 unidades, mientras que el S&P 500 descend铆a 130,19 puntos, o un 3,03%, a 4.169,98 unidades. El Nasdaq Composite se hund铆a 546,15 puntos, o un 4,21%, a 12.418,70 unidades.

* El referencial S&P 500 registr贸 su mayor alza porcentual diaria en casi dos a帽os el mi茅rcoles, luego de que la Fed subi贸 la tasa de inter茅s en 50 puntos b谩sicos como se esperaba y dijo que comenzar铆a a reducir su cartera de activos de 9 billones de d贸lares en junio en un esfuerzo para contener la inflaci贸n.

* Powell descart贸 expl铆citamente subir las tasas en 75 puntos b谩sicos en una pr贸xima reuni贸n de la Fed, calmando los temores de un ajuste agresivo de la pol铆tica monetaria.

* Sin embargo, el jueves, los operadores estimaban un 75% de probabilidades de un aumento de 75 puntos b谩sicos por parte de la Fed en su reuni贸n del 15 de junio.

* "Dir茅 que los mercados no est谩n comprando a la Fed moderada", dijo Callie Cox, analista de inversiones de Estados Unidos en eToro.

* La atenci贸n se centra ahora en el informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo del viernes, en busca de pistas sobre la solidez del mercado laboral y su impacto en la pol铆tica monetaria.

* Pese a la baja del mercado, Twitter Inc sub铆a un 3,7%, ya que Elon Musk obtuvo 7.140 millones de d贸lares en financiaci贸n de un grupo de inversores que incluye al cofundador de Oracle Corp, Larry Ellison, para su compra de la firma de redes sociales por 44.000 millones de d贸lares. (Reporte de Devik Jain en Bengaluru, Editado en Espa帽ol por Manuel Far铆as)