Nasdaq termina al alza gracias al impulso de Amazon, pero tono agresivo de Fed frena el entusiasmo

Por Sinéad Carew y Pranav Kashyap

31 oct (Reuters) -

El Nasdaq terminó el viernes con ganancias mayores que el S&P 500 y el Dow, gracias al fuerte impulso de las optimistas previsiones de beneficios de Amazon, pero el ánimo de los inversores se vio empañado por la preocupación de que la Reserva Federal se muestre más cauta a la hora de recortar las tasas.

* Las acciones de Amazon subieron con fuerza, alcanzando un máximo histórico después de que el minorista en línea pronosticó unas ventas trimestrales sobre las estimaciones.

* Las acciones de Apple subieron menos después de que su previsión de ventas del iPhone para el trimestre superó las expectativas de Wall Street, pero su presidente ejecutivo, Tim Cook, habló de limitaciones en el suministro.

* El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el viernes que la baja de tasas de diciembre no era fija, a pesar de las expectativas del mercado.

* La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo que se había opuesto al recorte de tasas del miércoles porque la inflación es demasiado alta.

* El viernes, los operadores valoraban en un 63% la probabilidad de un recorte de tipos en diciembre, frente al 72,8% del jueves, según la herramienta FedWatch de CME Group.

* "El tema de hoy es bastante similar al de ayer. Los beneficios son algo mejores de lo esperado, pero atenuados por unos comentarios de la Reserva Federal un poco más agresivos", dijo James Ragan, codirector ejecutivo y director de análisis de gestión de inversiones de D.A. Davidson.

* Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 18,12 puntos, o un 0,29%, para terminar en 6841,83 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 144,74 puntos, o un 0,61%, a 23.725,89 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones subió 40,01 puntos, o un 0,08%, a 47.562,13. (Reporte de Pranav Kashyap y Nikhil Sharma en Bengaluru. Editado en español por Ricardo Figueroa)