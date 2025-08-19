Nasdaq y el S&P caen porque el nerviosismo afecta a los valores tecnológicos

Por Johann M Cherian, Sanchayaita Roy y Carolina Mandl

Los índices Nasdaq y S&P 500 cayeron el martes presionados por los valores tecnológicos, mientras los inversores se preparan para lo que dirá el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la senda de las tasas de interés en una conferencia a finales de semana.

* El Nasdaq cayó por las pérdidas de empresas de gran capitalización como Nvidia, Microsoft y Meta Platforms.

* El evento clave de esta semana es el simposio anual de la Fed en Jackson Hole, en Wyoming, del 21 al 23 de agosto, donde los comentarios de Powell serán escrutados en busca de cualquier pista sobre las perspectivas del banco central sobre la economía y la política monetaria.

* "Parece que la gente se está cubriendo un poco antes de Jackson Hole, pensando que Powell podría ser más restrictivo de lo que los mercados aprecian actualmente", dijo James Cox, socio gerente de Harris Financial Group.

* Los futuros de tasas de interés apuntan a un total de dos recortes de 25 puntos básicos cada uno este año, y el primero se espera para septiembre, según datos recopilados por LSEG.

* Según cifras preliminares, el S&P 500 perdió 37,62 puntos, o un 0,58%, a 6411,53 unidades, mientras que el Nasdaq Composite bajó 313,83 puntos, o un 1,45%, a 21.315,95 puntos. El Promedio Industrial Dow Jones subió 10,82 puntos, o un 0,02%, a 44.922,64.

* Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, dijo que algunos inversores están tomando ganancias en los valores tecnológicos y rotando hacia otros sectores. "(Este movimiento) repercute en el mercado en general debido al peso de estos valores en los principales índices", añadió.

* Algunos agentes en el mercado también expresaron cierta preocupación por los valores relacionados con la IA después de que el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo que se encuentran en una burbuja en una entrevista con "The Verge" a finales de la semana pasada. (Editado en español por Carlos Serrano)