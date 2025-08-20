Nasdaq y S&P 500 cierran a la baja; inversores venden tecnológicas y compran sectores menos caros

Por Johann M Cherian, Sanchayaita Roy y Carolina Mandl

20 ago (Reuters) - El Nasdaq y el S&P 500 cayeron el miércoles debido a que los inversores vendieron acciones tecnológicas y se decantaron por sectores menos valorados, mientras esperaban también las declaraciones de los responsables de la Reserva Federal en su simposio de Jackson Hole de esta semana.

* Las acciones tecnológicas, que impulsaron gran parte de la recuperación tras la caída de Wall Street en abril, han retrocedido. El índice tecnológico S&P 500 bajó en la jornada, mientras que sectores como la energía, salud y los bienes de consumo básico subieron.

* "Desde un punto de vista más amplio, se trata más de una rotación que de una verdadera venta masiva", dijo Bryant van Cronkhite, gestor de cartera de Allspring.

* Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 16,40 puntos, o un 0,26%, a 6394,97 unidades; el Nasdaq Composite cayó 144,76 puntos, o un 0,68%, a 21.170,19 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones subió 1,48 puntos, o un 0,00%, a 4923,75 unidades.

* Los analistas que enumeran otros factores que explican las ventas en el sector tecnológico mencionan los comentarios la semana pasada de Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, acerca de que los valores de inteligencia artificial están "en una burbuja", y un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts que muestra que muchas empresas tecnológicas tienen dificultades para traducir la inteligencia artificial en beneficios reales.

* Algunos inversores también se preocuparon por la interferencia del gobierno en el sector privado. El gobierno del presidente Donald Trump está estudiando la posibilidad de tomar participaciones en empresas de chips como Intel, semanas después de los acuerdos sin precedentes de reparto de ingresos con Nvidia y AMD.

* Nvidia, Advanced Micro Devices, Intel y Micron cayeron. Los resultados trimestrales de Nvidia del 27 de agosto son muy esperados en busca de pistas sobre la demanda de inteligencia artificial.

* Otros valores de gran crecimiento como Apple y Meta también sufrieron presiones.

* La conferencia anual de la Fed en Jackson Hole comienza el viernes, y se espera que su presidente, Jerome Powell, intervenga. Sus declaraciones serán seguidas de cerca por las señales de política monetaria. (Reporte de Johann M Cherian y Sanchayaita Roy en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Juana Casas)