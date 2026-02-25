Nashville golea y sella su pase a octavos de final en Copa de Campeones Concacaf

24 feb - El club estadounidense Nashville selló el martes su pase a los octavos de final de la Copa ‌de Campeones de la Concacaf ‌tras ⁠golear 5-0 al Atlético Ottawa en la definición de la serie y registrar un marcador global de 7-0.

Los goles de la victoria para Nashville ​en la ⁠definición ⁠de su serie los anotaron Alex Muyl, los canadienses Jordan Knight y Woobens Pacius, Jack Maher ​y el sueco Ahmed Qasem.

En el partido disputado en el estadio GEODIS Park ‌de Nashville, el equipo local se puso en ventaja ​a los 21 minutos cuando Muyl definió ​de zurda en el área chica después de que Pacius estrelló su remate en el poste derecho.

El segundo gol del club de la MLS cayó a los 36 minutos con un potente disparo de Knight dentro del área tras recibir un largo pase de Matthew Corcoran.

Pacius metió ​el tercero a los 55 minutos cuando definió en el área chica después de que el portero haitiano Garissone Innocent rechazó ⁠un potente disparo de Qasem.

El cuarto gol lo anotó Maher a los 63 minutos cuando remató con la ‌cabeza un centro enviado por el hondureño Bryan Acosta desde el sector derecho al cobrar una falta.

Qasem cerró la cuenta a los 83 minutos al definir en el área chica tras eludir al portero después de que el ghanés Shak Mohammed le dio un pase con el talón.

En la siguiente fase, Nashville enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, que pasó directamente ‌a los octavos de final como campeón de la MLS Cup.

Más tarde se definirá la serie ⁠entre Los Ángeles FC y Real España de Honduras. El club de la ‌MLS ganó 6-1 el partido de ida.

El miércoles se resolverán las llaves ⁠entre Cincinnati de la MLS y Universidad O&M de República Dominicana, ⁠Vancouver Whitecaps y Cartaginés de Costa Rica, LA Galaxy y Sporting San Miguelito de Panamá.

En los partidos de ida, Cincinnati ganó 4-0, Vancouver Whitecaps y Cartaginés de Costa Rica empataron sin goles, mientras que LA Galaxy y Sporting San Miguelito de Panamá igualaron 1-1.

El jueves se definirá ‌la serie entre Philadelphia Union y Defence ​Force de Trinidad y Tobago. En el partido de ida, el club de la MLS goleó 5-0.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para ‌el Mundial de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)