Nasralla impugna elecciones presidenciales Honduras, exige recuento "voto por voto"

TEGUCIGALPA, 30 dic (Reuters) - Salvador Nasralla, quien tentó la presidencia de Honduras en las elecciones de fines de noviembre, impugnó los comicios ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y solicitó la revisión y recuento especial de las actas en gran parte de los 18 departamentos del país centroamericano. Un día antes de Navidad y luego de casi un mes de retrasos que generaron denuncias de fraude, el árbitro electoral declaró al conservador Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa respaldado por Donald Trump, como el ganador de los comicios por una estrecha ventaja de menos del 1% sobre el centrista Nasralla, que previamente había denunciado irregularidades.

"Ha habido demasiadas inconsistencias en este proceso electoral", dijo la noche del lunes Karla Romero, abogada de Nasralla, tras explicar que en muchos departamentos del país se "inflaron" los votos a favor de Asfura.

"Eso no puede constituir ganador a ninguna persona que sepa que este tipo de circunstancias se está repitiendo bastantes veces", agregó. "Nuestro partido es el partido ganador y el ingeniero Salvador Naralla es el presidente electo de Honduras". El nuevo presidente de Honduras asumirá el cargo el 27 de enero.

Tras recibir la petición del Partido Liberal de Nasralla, el TJE pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le envíe, en un plazo máximo de 48 horas, toda la documentación relacionada con las solicitudes de revisión y recuento especial presentadas ante las Juntas Receptoras de Votos, con el fin de analizar el fondo del reclamo antes de decidir si admite formalmente la impugnación.

La acción se produce en un contexto de alta sensibilidad política, marcada por cuestionamientos recurrentes al órgano electoral hondureño y por la desconfianza de sectores políticos y sociales sobre la transparencia de los procesos de conteo y transmisión de resultados.

En las elecciones presidenciales de 2017, Nasralla también denunció irregularidades y rechazó los resultados oficiales. A diferencia de los comicios de este año, en ese entonces, la transparencia de los resultados fue ampliamente criticada por observadores internacionales. (Reporte de Laura García; Editado por Diego Oré)