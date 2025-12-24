Nasry Asfura es declarado presidente electo de Honduras: Consejo Nacional Electoral

Por Leonel Estrada

TEGUCIGALPA 24 dic - Nasry Asfura, candidato conservador del Partido Nacional, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, fue declarado ganador en las elecciones presidenciales de Honduras, informó el organismo electoral de la nación centroamericana el miércoles, tras semanas de retrasos, problemas técnicos y acusaciones de fraude.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que Asfura obtuvo el 40,3% de los votos, superando al candidato de centroderecha del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con el 39,5%.

Los resultados fueron tan ajustados y el sistema de procesamiento de votos tan caótico que alrededor del 15% de las actas, compuestas por cientos de miles de votos, tuvo que contarse manualmente para determinar al ganador. (Reporte de Laura García; Escrito por Iñigo Alexander y Lizbeth Díaz)