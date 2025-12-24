Nasry Asfura es declarado presidente electo de Honduras tras semanas de retraso

Por Laura García y Leonel Estrada

TEGUCIGALPA 24 dic - Nasry Asfura, el candidato conservador del Partido Nacional respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Honduras, anunció el miércoles el organismo electoral, que finalmente declaró un vencedor de los comicios del 30 de noviembre tras semanas de retrasos, problemas técnicos y acusaciones de fraude.

La autoridad electoral, conocida como CNE, dijo que Asfura había obtenido el 40,3% de los votos, superando al candidato del Partido Liberal de centro-derecha, Salvador Nasralla, que obtuvo el 39,5%. Los resultados fueron tan reñidos y el sistema de procesamiento de votos tan caótico que alrededor del 15% de las actas que comprendían cientos de miles de votos, tuvieron que ser contadas a mano para determinar el ganador. "Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", dijo Asfura en una publicación en X.

Los resultados fueron avalados por dos consejeras del CNE y un suplente.

Trump dio su apoyo a Asfura, un político y empresario de 67 años que es exalcalde de la capital Tegucigalpa, escribiendo en una publicación en Truth Social antes de los comicios que él era el "único verdadero amigo de la libertad en Honduras" e instando a la gente a votar por él. El mandatario estadounidense también amenazó con cortar el apoyo financiero a Honduras si Asfura no ganaba e indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas. (Reporte de Laura García; Escrito por Iñigo Alexander, Lizbeth Díaz y Adriana Barrera)