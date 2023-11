El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, reveló este martes que no vio el comunicado del Real Madrid en el que calificó de "rotundamente falsas" sus supuestas negociaciones con el delantero francés Kylian Mbappé, argumentando que en el club parisino están "centrado" en ellos y "no en los demás".

"No he visto el comunicado del Real Madrid sobre Mbappé, todos estamos centrados en nosotros mismos y en nuestro trabajo, no en los demás", dijo el mandatario del club galo en una entrevista al medio italiano La Gazzetta dello Sport.

Al-Khelaïfi respondió así al comunicado del Real Madrid calificando de "rotundamente falsas" sus supuestas negociaciones para fichar a Mbappé, actual delantero del PSG, a colación de recientes informaciones publicadas por diferentes medios de comunicación.

"Kylian sigue sumando éxitos y la gente lo da por supuesto, pero nadie jugó dos finales mundiales seguidas marcando también un 'hat-trick'. Es el mejor del mundo y es fantástico verle impulsar al PSG y a Francia. Tiene un efecto positivo sobre nuestros jóvenes, nos ayuda a construir nuestro futuro y legado", elogió al delantero francés, objeto de deseo del Real Madrid desde hace varias temporadas.