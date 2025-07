Natación: Ángela Martínez termina novena en el ‘knockout’ 3 kilómetros de los Mundiales

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - La nadadora española Ángela Martínez ha terminado este sábado en novena posición en la prueba 'knockout' de 3 kilómetros en aguas abiertas de los Mundiales de natación, que se están celebrando en Singapur, mientras que Paula Otero quedó undécima en la primera serie de esta novedosa prueba eliminatoria. La ilicitana logró el acceso a semifinales, cuarta en su serie para acceder a ellas, algo que no consiguió la gallega, que tuvo que lidiar en el primer 1500 con una serie con la australiana Moesha Johnson, la italiana Ginevra Taddeucci y la monegasca Lisa Pou y se quedó a un segundo del pase. Ya entre las 20 mejores, Martínez firmó una quinta plaza en el 1000, donde se clasificaban las diez mejores, entrando a menos de un segundo de Johnson. La oceánica aceleró el ritmo en el último 500 en busca de su tercer oro, pero la japonesa Ichika Kajimoto lanzó un sprint demoledor que le dio el título mundial, por delante de Taddeucci y de Johnson, plata y bronce respectivamente. "Estoy bastante contenta, sobre todo en el 10 K. He mejorado tácticamente y eso me ha permitido estar en posiciones más arriba. Es verdad que en el 'knockout' quería más, pero por circunstancias de carrera y por haberme desgastado demasiado al principio no he podido estar más arriba. Es bastante positiva la progresión que estoy teniendo", analizó Martínez sobre su participación en los Mundiales.

