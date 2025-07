Natación: Arbidel González y Nil Cadevall se quedan fuera de las semifinales de 200 mariposa y 50 braza

BARCELONA, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Los nadadores españoles Arbidel González y Nil Cadevall no pudieron meterse en las semifinales tras las series de los 200 mariposa y 50 braza, respectivamente, en el Mundial de Singapur 2025, si bien González se quedó muy cerca de esas ‘semis’ y Cadevall se vio perjudicado por el gran número de participantes en su prueba. Arbidel González, de 22 años, fue quinto en la segunda serie y se quedó a apenas 13 centésimas de segundo del neozelandés Lewis Clareburt, que fue cuarto y sí logró el billete para las semifinales de esta tarde. El hecho de nadar en una serie más lenta que otras perjudicó al joven nadador asturiano, ya que en las dos últimas series los sextos clasificados sí lograron la marca para ‘semis’. “He tenido buenas sensaciones en el primer 100, es verdad que el segundo me ha costado un poco más. Al final la idea era nadar progresivo pero el último 50 me ha costado más. Siento un poco de rabia por quedarme a las puertas de las ‘semis’, pero no estábamos peleando por esto sino por algo más importante”, se sinceró en declaraciones facilitadas por la RFEN. Por su parte, el catalán Nil Cadevall, de apenas 19 años y debutante en un Mundial, fue octavo en su serie de 50 metros braza y quedó lejos, con su 27.90, de poder meterse en semifinales, siendo 77 décimas más lento que el único nadador en su carrera que logró el tiempo clasificatorio. “Estoy contento de aprovechar esta primera experiencia en un Mundial absoluto, pero no del todo contento con los resultados. Sigo en competición, quedan otras pruebas y relevos importantes, y a seguir”, valoró el barcelonés.

