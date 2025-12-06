Natación. AV. El español Hugo González, campeón de Europa de 200 estilos en piscina corta.

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) -

El nadador español Hugo González de Oliveira ha conquistado este sábado la medalla de oro en la prueba de 200 metros estilos durante el Campeonato de Europa en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia), gracias a un tiempo de 1:51.39 en la final masculina.

Ese registro del mallorquín en la línea de meta significó también la tercera medalla para España en este certamen. González ganó la final por delante del italiano Alberto Razzetti, que se colgó la plata con 1:52.05, y del turco Berke Saka, que se adjudicó el bronce con 1:52.25.

Justo en la prueba anterior, la ilerdense Emma Carrasco había nadado también en el doble hectómetro de los estilos. Su tiempo de 2:07.90 en la final valió para ser sexta, mientras que el podio se lo repartieron por este orden la neerlandesa Marrit Steenbergen (2:01.83), la irlandesa Ellen Walshe (2:04.78) y la israelí Anastasia Gorbenko (2:05.32).