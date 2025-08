Natación: Carles Coll, séptimo del mundo en 200 braza tras empezar a ritmo de récord mundial

BARCELONA, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El nadador español Carles Coll Martí es el séptimo mejor del mundo en los 200 braza tras finalizar en octava posición --gana una por descalificación de un rival-- la final de la especialidad en el Mundial de Singapur, en una prueba en la que empezó muy fuerte, quizá demasiado, a ritmo de récord del mundo y terminó sin capacidad de remate tras el último viraje. Carles Coll salió a por todos, arriesgando mucho, buscando una medalla por méritos propios. Y nadó una gran final, pese a desfondarse en el último ecuador de la prueba, para ser el séptimo nadador más rápido del momento en un 200 braza en el que, por su edad (23), todavía tiene margen de mejora. El de Tarragona se tiró al agua como si no hubiera un mañana y pasó el primer 50 y por el viraje del 100 en primera posición, nadando por debajo del récord del mundo. Un 'WR' que tiene en su poder el chino Haiyang Qin, el gran tapado de esta final al meterse con el peor tiempo. Ganador del 100 metros en Singapur, quizá prefirió ir de tapado y, en la final, lo dio todo para firmar un 2:07.41 y acabar nadado 2,03 segundos más rápido que Coll. Y es que el catalán, nadando en el segundo carril, no pudo mantener el gran ritmo de brazadas que tuvo en el primer 100 metros. Ya en el tercer largo se hundió hasta la sexta plaza y, pese a que suele terminar muy fuerte gracias a su buen viraje y nado submarino, se quedó sin fuerzas y tocó el último al final, si bien la descalificación del ruso Alexander Zhigalov le permite terminar séptimo. No pudieron meterse en la final del 200 espalda femenino ni Estella Tonrath ni Carmen Weiler, que fueron decimosegunda y decimocuarta respectivamente. Las dos españolas nadaron en la segunda semifinal, este viernes, y fueron sexta y séptima, respectivamente, lejos ambas del tiempo clasificatorio. "El primer 100 fue muy bien, me ha dolido mucho el segundo 100. Pero hemos aprendido y disfrutado mucho las dos", aseguró Carmen Weiler, tras la 'semi' y en declaraciones facilitadas por la RFEN. "He ido en mismos parciales en el 150 y el último 50 ha sido más flojo pero se ha disfrutado. A seguir aprendiendo", comentó, por su parte, Estella Tonrath. Previamente, en la sesión matinal, Estella Tonrath, de 18 años, logró el séptimo mejor tiempo (2:09.29) y Carmen Weiler también accedió a 'semis' con el decimotercer mejor tiempo (2:10.08). Pero en esas semifinales Tonrath nadó más lenta y, de todos modos, ese tiempo de la preliminar, por poco, también la hubiera dejado fuera de la final.