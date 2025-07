Natación: crónica del España - Países Bajos: 15-13

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de waterpolo se ha clasificado este sábado para las semifinales del Campeonato del Mundo, que se está disputando en Singapur, gracias a su triunfo por penales (4-2) ante la selección de Países Bajos, tras el 11-11 del tiempo reglamentario y con una parada decisiva de Martina Terré en la tanda. En el OCBC Aquatic Centre, España comenzó con varias buenas defensas y abrió el marcador por obra de Paula Crespí a pase de Nona Pérez. Luego Bea Ortiz forzó un penal al contragolpe y la capitana Anni Espar lo transformó en el 2-0, lo cual se combinó con la espesura neerlandesa en sus ataques buscando constantemente pases hacia la boya. También favoreció a España el acierto de su portera Martina Terré en un lanzamiento lejano de Vivian Sevenich y un bloqueo de Elena Ruiz a tiro de Simone van de Kraats. Además, Bea Ortiz hizo un golazo desde la frontera de los 6 metros a 1:18 de terminar el cuarto inaugural, pero la respuesta rápida fue un gol de Kitty Joustra, el primero de la 'Oranje'. Ese tanto había llegado en la cuarta inferioridad numérica de España, aspecto poco castigado por parte de su rival. El segundo periodo arrancó con 3-1 y en solo 21 segundos Bea Ortiz encontró línea de pase para que Paula Camus se deshiciera de una defensora y, acto seguido, anotase la cuarta diana para el equipo entrenado por Jordi Valls. Aunque Anni Espar se topó dos veces seguidas con los postes en sendos tiros lejanos, Martina Terré volvió a amargar a Sevenich. De hecho, la dorsal 8 de Países Bajos cometió entonces su segunda exclusión, si bien Lieke Rogge rompió la mala dinámica de su selección con el 4-2 a 3:31 de alcanzar el descanso, merced a un disparo potente desde bastante lejos. Sin dilación, Crespí envió un pase alto a Ortiz y éste marcó el 5-2 a contrapié de la guardameta de la 'Oranje'. Un balón al poste y luego una buena pelea de Paula Leiton en la boya propiciaron que España estuviera en disposición de ampliar su ventaja, con un tiro de Ari Ruiz al primer palo y a continuación con un contragolpe veloz de Ortiz. De nuevo Lieke Rogge apareció como cortafuegos metiendo el 7-3 con un tiro a la escuadra y, en un intento de cambiar la racha, el entrenador de la 'Oranje' retiró a la portera Sarah Buis para confiar en Britt Van den Dobbelsteen. Remontar el 7-3 que reflejaba el marcador al descanso era una tarea difícil para las pupilas de Evangelos Doudesis. No en vano, Joustra abrió la cuenta del tercer periodo después de un desajuste en la zaga española y Lieke Rogge marcó el 7-5 con relativa comodidad en un ataque por el costado derecho. En las dos siguientes posesiones españolas, Espar lanzó una vaselina por encima del travesaño y luego Leiton perdió la bola presionada por dos jugadoras rivales. A un gol (7-6) se situó Países Bajos tras el certero lanzamiento de Marit van der Weijden, tesitura que apenas duró porque Elena Ruiz metió un penal en el ataque posterior. En su novena superioridad numérica, el conjunto del Benelux hizo el 8-7 por mediación de Bente Rogge, a lo que contestó Crespí con otro gol en un disparo por el ángulo corto. Las pupilas de Doudesis malgastaron su décima superioridad numérica, por dos vaselinas demasiado altas, y Ari Ruiz fijó el 10-7 transformando un nuevo penalti. En el mogollón dentro del área de 2 metros, Irene González cometió penalti y Lieke Rogge lo convirtió en el 10-8 a 44 segundos de zanjar el tercer cuarto de un encuentro reñidísimo. En los instantes finales de ese periodo, Van den Dobbelsteen impidió el undécimo gol de España desviando con la yema de los dedos al larguero un tiro de Ortiz. Para colmo, Van de Kraats ganó el esprint del cuarto acto y Países Bajos aprovechó su mujer de más, tras una exclusión de Crespí, para establecer el 10-9 gracias a una diana de Joustra. A continuación, Bente Rogge fue excluida por una falta sobre la boya española, pero Ari Ruiz erró su disparo en esa jugada. La dureza subió en defensa, como quedó claro con las exclusiones de Elena Ruiz por parte de España y de Maartje Keuning y Sevenich en el bando neerlandés. No obstante, las de Valls estaban sin puntería contra Van den Dobbelsteen. Seguía siendo Martina Terré un cerrojo atrás y contagió a las demás, pues un gol de Nona Pérez aportó calma con el 11-9 a 3:22 de acabar el duelo. Solo una posesión tardó Países Bajos en volver a achuchar (11-10) con otro gol de Lieke Rogge, esta vez con asistencia de su hermana Bente. Eso sí, la propia Lieke falló más adelante un tiro para empatar. El cronómetro se consumía lleno de nerviosismo. Un pase excesivamente fuerte de Ortiz para Crespí hizo que la 'Oranje' recuperase el balón, quedando 58 segundos por gastar y con inferioridad numérica de España debido a una exclusión de Ortiz. La vigente campeona de Europa, habiendo ido a remolque todo el encuentro, igualó la contienda (11-11) con otra diana de la prolífica Lieke Rogge. De cara a los 45 segundos que faltaban por consumirse, Valls solicitó tiempo muerto, pero la defensa neerlandesa interceptó un pase de Crespí hacia Leiton y fue entonces Doudesis quien gastó tiempo muerto. Pese a tener el último disparo para vencer, la 'Oranje' no halló hueco en su ataque y la victoria se decidió por penaltis, donde hubo un 'déjà vu'. Igual que en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024, la tanda sonrió a las españolas. Aunque Lieke Rogge puso arriba a Países Bajos en su primer lanzamiento, Ortiz empató y la otra hermana Rogge falló justo después; desde el 2-1 marcado por Ruiz, España no soltó la delantera en el marcador y poco importó que Van de Kraats sí anotase. Y es que no lo hizo el tiro de su compañera Keuning, repelido por una salvadora Martina Terré; antes, Crespí sí había transformado el 3-2, y después, Ari Ruiz cristalizó el 4-2 para amarrar el triunfo de España. En ‘semis’, las pupilas de Valls se enfrentarán al combinado de Hungría, verdugo de Italia por 12-9 en su compromiso de cuartos de final. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ESPAÑA, 15 - PAÍSES BAJOS, 13 (4-2, en penales; 11-11 al final y 7-3, al descanso). --EQUIPOS. ESPAÑA: Martina Terré (p); A. Ruiz (2), Espar (1), Ortiz (3), Pérez (1), Crespí (2), E. Ruiz (1), Prats, Moreno, Camus (1), Peñalver, Leiton y González. PAÍSES BAJOS: Buis (p), Van den Dobbelsteen (p); Van der Weijden (1), Van de Kraats, Van der Sloot, Keuning, Bosveld, B. Rogge (1), Sevenich, Joustra (3), L. Rogge (6), Ten Broek (), De Vries () y Gorter (). --PARCIALES: 3-1, 4-2, 3-5 y 1-3. En los penales, 4-2. --ÁRBITROS: Frank Ohme (ALE) y Georgios Stavridis (GRE). --PISCINA: OCBC Aquatic Centre.