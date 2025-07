Natación.- Dennis González e Iris Tió: "Nos retroalimentamos mucho"

MADRID, 25 Jul. 2025 (Europa Press) - La española Iris Tió ha subrayado que su compañero Dennis González la "retroalimenta mucho" con "su energía" como parte de "un proceso muy bonito", y que para él "ha sido mutuo", hasta haber logrado este viernes el oro del dúo libre mixto en el Campeonato del Mundo de natación artística, que se está disputando en Singapur. "Con la parte del dúo nos entendemos muy bien. A mi Dennis me retroalimenta mucho su energía, que lo da todo en el agua. Desde todos los campeonatos, todos los entrenamientos que hemos hecho, ha habido mucha conexión, Dennis lo ha dado todo y entonces yo también quería darlo todo. Ha sido un proceso muy bonito", declaró Tió a los medios oficiales de la Real Federación Española de Natación (RFEN). "Yo creo que ha sido mutuo porque, o sea, yo también lo he vivido mucho con ella y nos retroalimentamos mucho", dijo González en esa zona mixta. "Son muchas horas y además no solo hacemos estas rutinas, hay muchas otras que ella hace. Le hemos dedicado poco tiempo al menos en este Mundial porque ha sido justo al final del campeonato", añadió él. "Tenemos que estar contentísimos sabiendo que somos de los pocos que han competido en los dúos mixtos, que hemos hecho más de las pruebas que han hecho muchos. Así que creo que eso es todo lo que hay detrás que no se ve, pero que también nos hace más fuertes", aseveró González. Tió destacó el "trabajo" detrás de su éxito, pero sobre todo habiendo "sabido encontrar nuestras fortalezas gracias también a nuestras entrenadoras y saberlas aprovechar al máximo". No en vano, ella lleva ya tres oros en este Mundial y ni se imaginaba tanta cosecha de metales. "Eso sí que no, eso ya es 'top' de mis expectativas. Pero superguay. Estoy muy contenta y la verdad que, al final, hacer dúo con Lilou ayer o con Dennis hoy para mí es un regalo. Estoy muy contenta y muy satisfecha", admitió Tió finalmente.

