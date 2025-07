Natación: el CN Barcelona acoge un gran show del equipo español de natación artística previo al Mundial

BARCELONA, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - El equipo español de natación artística ha disfrutado este martes por la tarde en el Club Natació Barcelona del calor y vítores de centenares de personas que se acercaron a las instalaciones del club para ver el 'show' del equipo previo al Mundial de Singapur, en el que mostraron muchas de las rutinas y figuras que pondrán en liza en competición de aquí a unas dos semanas en busca de más medallas que sumar a las ganadas esta temporada en los Europeos o en la Copa del Mundo. El 'show art' del equipo español de 'sincro' en el CN Barcelona fue un éxito por la masiva asistencia de público, con mucha gente que vio desde fuera la exhibición, y por la soltura de un equipo crecido que, por las medallas ganadas en anteriores eventos, llegará a Singapur con la moral alta y dispuestos a seguir sumando preseas. Y con el apoyo de la gente de Barcelona seguro que ganarán confianza. Con el constante apoyo de Andrea Fuentes y su cuerpo técnico, el equipo mostró algunas rutinas en su totalidad, algunas otras sólo en parte para guardar los mejores secretos y, sin duda, uno de los momentos más originales del 'show' fue cuando el público votó, con aplausos y gritos, el final que más gustó --de los dos mostrados-- para el dúo mixto libre de Dennis González e Iris Tió, con el tema de Led Zeppelin 'Babe I'm gonna leave you', con el final menos feliz de los dos mostrados. "No todo son cuentos de hada", comentó Fuentes entre risas. La exhibición empezó con la rutina de Equipo Técnico, que estrenarán en este Mundial de Singapur y que cuenta con elementos obligatorios que todos los países harán igual pero con figuras libres (boca abajo) propias para sumar impresión artística. Un baile constante y eléctrico con la canción 'Everybody' de los BackStreet Boys. "Tenemos mucho margen de mejora, como siempre, hemos subido la dificultad antes del Mundial y se nota. No estamos en el mejor momento, tenemos que llegar ahí en dos semanas", valoró la seleccionadora. La segunda rutina mostrada fue el Dúo Mixto Libre de Iris Tió y Dennis González, "uno de los mejores dúos mixtos de la historia" según Fuentes, que recordó que ya ha cosechado varios '10' en puntuación. Y ese tema es de Led Zeppelin sobre una separación sentimental se presentó con un final abierto para que el público votara en las improvisadas gradas del CN Barcelona, en la pisinca exterior, en una tarde sin sol pero con un clima que respetó las actuaciones, sin lluvia. Poco después volvió el equipo para la rutina de Equipo Libre, siempre bajo la atenta mirada del presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN), Fernando Carpena, y del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco. En ese Equipo Libre es donde la España de Andrea Fuentes explota su creatividad, con tres acrobacias nuevas que han enviado a World Aquatics, la federación internacional, y que serán únicas en el Mundial de Singapur. Estamos orgullosas de aportar innovación a nuestro deporte con la sintonía 'La Locura'", aseguró la seleccionadora, con mucho peso artístico y musical de la propia Andrea Fuentes. "Mucha improvisación, destaca en impresión artística. Al principio te llamarán loco, pero a lo mejor algún día habrás aportado algo diferente. Lo importante es ser creativos y ser nosotros mismos", valoró la catalana, que partió la rutina en dos partes para dar aire a sus nadadoras y nadadores y, por medio, explicó varias figuras y cómo se puntúan por parte de los jueces. Y llegó el turno para el Solo Libre de Iris Tió, sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y el 'Hymne à l'amour' de Céline Dion. Un solo con el que Iris Tió aspira a medalla, sin duda, y que fue muy aplaudido por el público, igual que la rutina de Equipo Acrobático que bajo el himno 'Abracadabra' de Lady Gaga hizo las delicias de los asistentes a un 'Show Art' que duró algo más de una hora y que puso las bases de lo que el equipo español de natación artística espera que sea un Mundial de oro.

