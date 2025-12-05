Natación. El español Carles Coll, campeón de Europa de 200 braza en piscina corta.

MADRID, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El nadador español Carles Coll ha conquistado este viernes la medalla de oro en la final de 200 metros braza del Campeonato de Europa en piscina corta, que se está disputando en Lublin (Polonia), dando a España la segunda presea en la competición. Con un tiempo de 2:00.86, el catalán concluyó la final por delante del neerlandés Caspar Corbeau, que firmó una marca de 2:01.27, y del austríaco Luka Mladenovic, que se llevó el bronce con un tiempo de 2:02.48. El oro permite al tarraconense convertirse a la vez en campeón continental y mundial en piscina de 25 metros, después de vencer en esta misma distancia en el Mundial del año pasado en Budapest. La delegación española suma ya dos medallas en Lublin, después de que el pasado miércoles Carmen Weiler también se alzase con el título en la prueba de 100 metros espalda.