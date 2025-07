Natación: Emma Carrasco avanza a semifinales de 200 estilos y Sergio de Celis bate récord de España 100 libre

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - La nadadora española Emma Carrasco ha avanzado este domingo a las semifinales de los 200 metros estilos de los Mundiales de natación, que se están celebrando en Singapur, mientras que Sergio de Celis ha batido el récord de España de 100 libre durante su posta del relevo 4x100 libre. En la primera jornada de natación de los Campeonatos del Mundo, la ilerdense y Laura Cabanes participaron en la tercera serie de los 200 estilos. Carrasco firmó un 50 espalda excelente y finalmente completó su actuación con una marca de 2:12.29 -a la espera de la serie de la canadiense Summer McIntosh-, mientras que el 2:13.80 -vigésima tercera en el global- no bastaba a la madrileña, que no logró superar el corte. Tras el sumario general, Carrasco tuvo que disputar el 'swim off', el desempate, con la eslovaca Tamara Potocka para determinar quién se quedaría con el último puesto en la semifinal. En él, la nadadora catalana ganó por más de siete décimas, rebajando incluso en ocho centésimas el registro de su serie. Mientras, en el relevo 4x100 libre masculino, España no pudo avanzar a la final al terminar decimosexta en la general (3:14.34), lejos del corte de Lituania (3:12.71), pero Sergio de Celis recuperó el récord de España de la distancia -que le había arrebatado el júnior Luca Hoek en el Europeo de Samorin (48.25)- después de realizar una primera posta de 48.24. De Celis, Hoek, Miguel Pérez-Godoy y Nacho Campos formaron el equipo español. Por su parte, Nil Cadevall tampoco siguió adelante en los 100 braza. El español, que aparecía por la calle 8 en la séptima serie, marcó 1:00.93, su segunda mejor marca de siempre, aunque no le dio para alcanzar las semifinales -fue vigésimo sexto-.

LA NACION Natación

servicio-de-noticias