Natación: equipo de Italia viajó a Bangkok

La delegación de la Federación Italiana de Deportes Paralímpicos Intelectuales y Relacionales está encabezada por la asesora Nicoletta Carnevale, quien está acompañada por el equipo técnico y médico compuesto por Marco Peciarolo, Roberto Cavana, Corrado Rametta, Francesco Saponaro y Vincenzo Desiderio.

Los 13 atletas y el resto de la delegación de Italia llegarán este miércoles 20 a Tailandia, donde al día siguiente comenzará un programa de entrenamiento antes del inicio del Mundial programado para el domingo 24 con la ceremonia inaugural y las pruebas de 400 metros libre, 100 metros espalda, 50 metros braza (pecho) y la posta 4x100 metros estilo libre combinado.

"Afrontamos este evento con confianza y muchas ganas de participar. El nivel técnico creció exponencialmente y tendremos que luchar duro para mantenernos en la cima", afirmó el DT italiano Marco Perciarolo.

"Pero todo el trabajo que hemos realizado esta temporada nos inspira confianza: llegamos a Bangkok con confianza, determinación y gran optimismo. Después de los Juegos Mundiales de Vichy, éste es el evento más importante del cuatrienio. Lo daremos todo para volver con resultados significativos", completó Perciarolo. (ANSA).