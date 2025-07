Natación: España arrolla a Sudáfrica (4-23) en el estreno de Jordi Valls en el Mundial

BARCELONA, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española femenina de waterpolo ha ganado este viernes a Sudáfrica por un arrollador 4-23 en el estreno de las jugadoras de Jordi Valls, en su debut como seleccionador en una gran cita, en el Mundial de Singapur, en un enorme inicio para sacarse de encima el posible 'jet lag' y coger energía de cara a los futuros compromisos contra Francia y Gran Bretaña --las británicas sorprendieron a Francia (9-12) en su duelo-- en el Grupo D. No es todavía Sudáfrica rival suficiente para esta España que, como vigente campeona olímpica, llega con ambición a este Mundial de Singapur. Y ello quedó patente ya en un primer cuarto saldado con un 1-9 que dio paso a un segundo periodo también desigual pero menos goleador (0-5) que dejó ya un claro 1-14 al descanso. Y, con ese plácido estreno, Jordi Valls pudo rotar al equipo para que todas las jugadoras estén metidas de lleno, a nivel físico y mental, en este Mundial que no hará más que complicarse si quieren colgarse el oro. En la portería fue titular Mariona Terré, la hermana pequeña de una Martina Terré que tiene la competencia en casa, y nunca mejor dicho. Mariona jugó un minuto más que su hermana mayor y, en principio, titular para los partidos clave. Martina terminó con un 67% de acierto en paradas y Mariona con el 50%, si bien Martina encajó 3 goles por 1 de su hermana menor. Era, ese duelo fraternal, buena parte del morbo de este partido inaugural. La máxima goleadora de España fue Irene González, con 5 goles en 7 lanzamientos, así que empieza fuerte en su regreso al equipo tras quedarse fuera de los Juegos de Paris 2024. Con las muchas rotaciones que hizo Valls, los goles estuvieron repartidos y todas las jugadoras jugaron y marcaron, desde los 23:17 minutos de Ariadna Ruiz, la que más jugó, a los 7:17 de Bea Ortiz, la que menos. De los 5 goles de Irene González al gol que marcaron Paula Leitón, Daniela Moreno, Paula Prats, Nona Pérez y Anni Espar, con 2 goles para la debutante Carlota Peñalver. En Sudáfrica no pudo brillar siquiera ni su gran estrella emergente, una Shakira January que anotó un gol de 3 lanzamientos. Las de Dean Whyte deberán mejorar mucho si quieren tener oportunidades de ganar a Francia o Gran Bretaña, que en su duelo inaugural particular ganaron, con cierta sorpresa, a las francesas. Así que España podría jugarse el liderato y el pase directo a cuarto en el último duelo ante las británicas. De momento, plácido arranque de Mundial para la España campeona olímpica. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: SUDÁFRICA, 4 - ESPAÑA, 23 (1-14, al descanso). --EQUIPOS. SUDÁFRICA: Davis (p), Moolman (p); Macdonell, Caswell, Motau (1), Murray, Loizides, January (1), Zondo, Weppelman, Williams (1), Meecham, Banks y Eccles (1). ESPAÑA: Mariona Terré (p), Martina Terré (p); A. Ruiz (2), Espar (1), Ortiz (2), Pérez (1), Crespí (2), E. Ruiz (3), Prats (1), Moreno (1), Camús (2), González (5), Leitón (1) y Peñalver (2). PARCIALES: 1-9, 0-5, 2-4 y 1-5. ÁRBITROS: Wu y Zwart. PISCINA: OCBC Aquatic Centre, Singapur.

LA NACION España

Sudáfrica

Sudáfrica servicio-de-noticias