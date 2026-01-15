Natación: francés Agnel a juicio por violación de una menor

La fiscalía de Mulhouse anunció en mayo de 2025 que Agnel, de 33 años, sería juzgado tras haber mantenido relaciones en 2016 con Naome Horter, hija de Lionel Horter, durante su estancia en casa de su entrenador, cuando él tenía 24 años y ella 13.

La investigación comenzó en el verano boreal de 2021 tras la denuncia de Lionel Horter, quien entrenó a Agnel en Mulhouse, este de Francia, por presuntos hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016.

La investigación condujo a que el ex nadador fuera acusado en diciembre de 2021.

El ex nadador, que apeló la decisión del juez de Mulhouse, siempre insistió en que el vínculo (que incluyó relaciones sexuales) fue consentido y que nunca ejerció "control" sobre Naome Horter.

Pero el tribunal de apelaciones de Colmar consideró que existen suficientes pruebas contra Agnel y por ello decidió enviarlo a juicio por violación y agresión sexual.

Los abogados de Agnel tienen cinco días para presentar una apelación.

La prensa francesa publicó que Agnel tuvo relaciones con Naome Horter, ahora de 20 años, durante su período de entrenamiento con el Mulhouse Olympic Natation en el este de su país, pero también en Tailandia y en Tenerife de cara a los Juegos de Río 2016.

Edwige Roux-Morizot, entonces fiscal de Mulhouse, recordó en diciembre de 2021 que la ley francesa prohíbe cualquier tipo de relación sexual entre mayores y menores de 15 años, aunque sean consentidas.

Sin embargo, Nicolas Heitz, actual fiscal de Mulhouse, aclaró que Naome Horter también acusó de violación a Agnel, que permanece bajo vigilancia judicial y corre riesgo de recibir una condena de 20 años de prisión.

Agnel, que se especializaba en pruebas de 200 y 400 metros estilo libre y se retiró en tras caer en las baterías de Río 2016, se presentó en julio pasado en el juzgado de instrucción de Mulhouse para un careo que había solicitado con su acusadora.

El ex nadador captó la atención internacional en el torneo europeo de 2010, cuando ganó el oro en la prueba de 400 metros estilo libre estableciendo un nuevo récord francés y del certamen.

Luego brilló en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que ganó el oro en la prueba de 200 metros libres y en la posta 4x100 metros estilo libre además de la medalla de plata en el relevo 4x200 metros estilo libre.

Agnel, que también ganó la medalla de oro en la prueba de 200 metros y en la posta 4x100 estilo libre del Mundial 2013, inició tras su retiro una carrera como asesor deportivo para diversos medios de Francia, entre ellos el grupo público France Télévisions y FranceInfo, pero la radio anunció la suspensión de la colaboración hasta la "conclusión de la investigación".

(ANSA).