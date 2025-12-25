Natación. Guillem Pujol y Laura Rodríguez ganan otra vez la Copa Nadal en el Puerto de Barcelona

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - Los nadadores españoles Guillem Pujol y Laura Rodríguez han ganado este jueves la 116ª edición de la Copa Nadal, celebrada como es habitual en el Puerto de Barcelona durante la mañana del Día de Navidad, y con sendos récords han revalidado sus triunfos respectivos del año pasado. En la categoría absoluta masculina, Pujol completó los 200 metros del recorrido en 1:48 y mejoró su propio tiempo de 1:50.9 firmado en 2024. Eso sirvió al componente del CN Mataró para vencer por duodécima vez consecutiva, distanciándose del anterior récord de Dani Serra, quien obtuvo 10 victorias en total entre los años 1984 y 2013. Mientras, en la categoría absoluta femenina de este 2025, Rodríguez sumó su sexto triunfo a los ya logrados en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2024. Gracias a su tiempo final de 2:02, la deportista del anfitrión CN Barcelona batió el 2:03.89 que hizo Bárbara Bernús (CE Mediterrani) en 1992.