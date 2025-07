Natación: Iris Tió: "Estoy súper feliz y muy orgullosa"

BARCELONA, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La nadadora española de natación artística Iris Tió ha asegurado este martes tras ganar la medalla de oro en la rutina de Solo Libre en el Mundial de Singapur que está "muy orgullosa" de haber logrado lo que nunca antes había podido conseguir España; un oro en una rutina de solo a nivel mundialista. "Cuando ha salido la puntuación de China me he quedado flipando porque la china es muy buena, y la bielorrusa también tendría mucha dificultad. Estoy súper feliz, muy orgullosa y sobre todo quiero dar las gracias a mis entrenadoras, porque sin ellas esto no hubiera sido posible", manifestó en declaraciones facilitadas por la RFEN. Iris Tió ha hecho historia este martes al lograr la primera medalla de oro para una delegación española en un Mundial en rutina de solo, en concreto en un Solo Libre en el que mejoró hasta casi 10 puntos su nota en la preliminar para superar a la gran favorita, la china Huiyan Xu, y a la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que ganó la medalla de bronce. "Estoy súper contenta, que casi no me lo creo. Estoy en una nube de emociones, llorando y como en 'shock'. Es la primera vez que España gana una medalla de oro en un Mundial en un solo, estoy que no me lo creo", reconoció. Además, espera lograr todavía más medallas en lo que queda de competición. "Somos el mejor equipo del mundo, estamos defendiéndolo a muerte en este Mundial. Que nos siga la gente, nos llega mucho su amor... Muchas gracias por seguirnos", se dirigió a la afición. Tió tenía previamente los bronces de las rutinas de Solo Técnico y de Equipo Libre y le quedan todavía las finales de Equipo Técnico y las rutinas de Dío Libre junto a Lilou Lluis y el Dúo Libre Mixto junto a Dennis González.

