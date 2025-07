Natación: Iris Tió y Lilou Lluís siguen haciendo historia para España con el oro mundial en Dúo Libre

BARCELONA, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - La pareja española de natación artística formada por Iris Tió y Lilou Lluís se ha proclamado este jueves campeona del mundo en Singapur en la rutina de Dúo Libre, en una enorme actuación que les ha permitido superar a Italia, Rusia y a una China que se quedó sin medalla, mientras que Tió suma su segundo oro en este campeonato y Lluís contribuye a que la historia de la delegación española en este Mundial siga creciendo. Nunca antes una pareja española había logrado un oro mundialista en esta rutina, ni en Dúo, pero Lilou Lluís e Iris Tió, sobre todo, siguen empeñadas en cambiar el rumbo de la historia. De momento, Tió suma dos oros que se habían resistido hasta llegar a Singapur y, con Andrea Fuentes a los mandos, se confirma que España regresa y por todo lo alto a la élite de la natación artística mundial. Desde el bronce sumado en el Mundial 2011 de Shanghái (China), precisamente por la ahora seleccionadora Andrea Fuentes haciendo pareja con Ona Carbonell, no había vuelto a subir España a un podio mundialista en esta rutina. Esta vez, con una dos veces dorada Iris Tió (22 años) y una jovencísima Lilou Lluís (18 años), España se encumbra. Y lo lograron con una actuación que fue una oda a la esencia de la feminidad, nadando el tema 'Escalate' de la artista Tsar B que no deja de repetir que brinda todo su oro para "transducir las mentes". De momento, Tió y Lluís cambiaron la mente de los jueces para confirmar, como ya pasó en la Preliminar, que esta rutina es dorada y es mejor que las de Italia, Rusia (bajo bandera neutral) o China. En una final plagada de fallos, algunas penalizaciones y 'base mark', España no se quebró y no cometió errores. Todos los semáforos fueron verdes y Lilou Lluís, quinta del mundo en Dúo Técnico junto a Txell Ferré, sí subió al podio, a lo más alto, al lado de una Iris Tió que puede estar abriendo una nueva era en la 'sincro' en Singapur. Para España, por lo menos, lo ha hecho. Previamente, en la Preliminar de la rutina acrobática por equipos, España finalizó con la segunda mejor nota (224,2870) a tan sólo 1,5123 puntos de China, en una gran actuación bajo el himno 'Abracadabra' de Lady Gaga que parece haber gustado mucho. Tanto que, de momento, rozaría el oro y ha dejado lejos a Italia, Estados Unidos o Ucrania. La final tendrá lugar este mismo viernes.

LA NACION España

