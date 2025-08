Natación: Italiano Ceccon, sorpresa en 100 metros mariposa

Mañana en Singapur, el versátil nadador del Véneto, tras una contundente eliminación en las eliminatorias de los 200 m espalda, intentará sorprender a todos: está deseando añadir otra medalla a las tres que ha ganado hasta ahora (plata en los 100 m espalda y relevos sprint, bronce en los 50 m mariposa).

"Estoy muy contento porque nadé con facilidad. Me sentí bien esta mañana, lo intentaremos mañana", dice Ceccon. "Será difícil, aunque se me escape un 50,4. No me lo esperaba esta vez. Es una carrera para la que nunca me he preparado", apunta el italiano. "Tengo esta facilidad para nadar en los 50 metros que mantuve en los 100 metros libres", esboza luego.

Sara Curtis, sin embargo, hizo historia al ser la primera italiana en alcanzar la final de un campeonato mundial en los 100 metros libres. La piamontesa terminó en octavo lugar tras una brillante primera vuelta y aún disfruta de un resultado significativo, lo que le augura un futuro brillante a la italo-nigeriana de dieciocho años, quien anteriormente ha sido blanco de críticas por su origen.

"Hay quien escribe que mis récords italianos son en realidad nigerianos", declaró en una entrevista el pasado mayo.

"Estas cosas me repugnan. Deberían consultar la Constitución y saber que uno de los requisitos para obtener la ciudadanía es tener al menos un progenitor italiano. Mi padre es italiano, mi madre nació en Nigeria, donde nunca he estado, pero algún día iré. Nacer de dos culturas diferentes es mi gran enriquecimiento", añadió.

"Para mí, estar aquí ya es un éxito", declaró hoy la nadadora italiana. "Seguiré trabajando para aumentar mi competitividad. Quiero lograr todo lo que me proponga. Con trabajo duro y entrenamiento, lo lograré", acota Sara que se emociona, desprendiéndose de toda la tensión de los últimos días.

"Quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante este tiempo. Estaba bastante nerviosa antes de la final. Intenté aprovecharlo al máximo. Ahora me centraré en los 50 m y luego me iré a la universidad en Virginia el día de mi cumpleaños (19 de agosto, ed.) con mucha ilusión", afirma.

El sexto día de competición en Singapur vio a tres italianos clasificarse para la final: además de Ceccon en los 100 metros mariposa, Leonardo Deplano en los 50 metros libre y Silvia Di Pietro en los 50 metros mariposa se clasificaron tras establecer el récord italiano en la serie matutina (25,49). El relevo 4x200 m libre terminó en séptimo lugar.

Deplano está superando las secuelas de la gripe que sufrió en los últimos días, mientras que Lorenzo Zazzeri tuvo que retirarse antes de la salida debido a la sustitución de una placa en la quinta calle. "Fallé un poco en la natación al final, pero lo importante era llegar a la final", dijo Deplano.

"Será una final muy rápida. Mañana se necesita un 21,4 para siquiera considerar el podio". No será fácil, pero lo intentaré: no me gusta arrepentirme. Un ejemplo de tenacidad, ganas de luchar y, sobre todo, motivación para los jóvenes talentos: Silvia Di Pietro no deja de sorprender, consiguiendo un puesto en la final de 50 m mariposa, la primera individual de su carrera, con un tiempo de 25.58. La capitana romana e italiana de 32 años había elevado su récord italiano a 25.41 esta mañana. "Esta mañana hice una carrera perfecta; sabía que sería difícil repetir ese tiempo en las semifinales", dijo Di Pietro. "Esta noche estuve tranquila. Este Campeonato Mundial es la guinda de mi carrera. Agradezco al director técnico Cesare Butini por darme esta oportunidad. Mañana lo daré todo, pero sin presión", prometió. En tanto mañana, el Mundial de Natación entregará un duelo estelar: las dos superestrellas de la natación, la canadiense Summer McIntosh y la estadounidense Katie Ledecky, se enfrentarán este sábado en los 800 m estilo libre, un duelo entre la reina y su sucesora. Ledecky, de 28 años, es la dueña indiscutible de la distancia, tras haber ganado la medalla de oro en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos y seis de los Mundiales. Lejos de dormirse en los laureles, en mayo batió su propio récord del mundo (8:04.12). Pero la prodigio McIntosh, diez años más joven, está decidida a arrebatarle su corona, con la ambición de unirse a Michael Phelps, su ídolo, como único nadador o nadadora en haber ganado cinco títulos individuales en una sola edición de los Mundiales de Natación. (ANSA).