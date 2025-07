Natación: Jordi Cáceres firma el sexto puesto en Solo Libre en su estreno mundialista

BARCELONA, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - El nadador español Jordi Cáceres ha terminado en sexta posición la final de Solo Libre en el Mundial de Singapur 2025, en un estreno mundialista para el joven balear que, a sus 20 años, se proclamó campeón europeo en la reciente cita de Funchal (Portugal), mientras que el equipo nacional fue tercero en la preliminar de la rutina de Equipo Técnico y optará a medalla este martes. Jordi Cáceres, el segundo solista español tras un Dennis González que abrió el camino, acabó sexto del Mundo con 202,0400 puntos en un Solo Libre en el que defendió, sin 'base mark' (sin errores en elementos prefijados), el tema 'Gimme all your love' de Alabama Shakes. En una final muy disputada, la medalla de oro fue para el ruso (nada con bandera neutral) Aleksandr Maltsev, de 30 años y mucha experiencia, con 229,5613 puntos, 27,5213 más que el español. La medalla de plata fue para el chino Muye Guo y la de bronce para el italiano Filippo Pelati. Cáceres obtuvo la tercera mejor nota en impresión artística, aunque la menor dificultad de su rutina, pese a tener mucho tiempo de apneas, incidió en la nota final de los jueces, que también dieron mejor nota al británico Ranjuo Tomblin y al mexicano Diego Villalobos. "Justo antes estaba bastante nervioso. Como que no era consciente de que estaba en un Mundial. Durante la rutina iba pensando, estoy nadando un Mundial, en Singapur, destrozándome un poquito, pero al final se me ha pasado super rápido y casi ni me he cansado. Me he notado bien, he intentado lucharlo y la verdad es que estoy muy contento de lo que he hecho", valoró en declaraciones facilitadas por la RFEN. Por otro lado, en la serie preliminar de Equipo Técnico, la España de Andrea Fuentes fue tercera por detrás del equipo ruso y de China, a escasos 7 puntos del equipo que compite bajo bandera neutral por la invasión de Ucrania y a 17,8 puntos de las asiáticas, grandes dominadoras. Este martes al mediodía tendrá lugar la final y la lucha por las medallas.

