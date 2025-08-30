Natación: la selección española brilla en el Mundial de Natación para Deportistas con Discapacidad Intelectual

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

La selección española de natación para personas con discapacidad intelectual firmó una gran actuación en el Campeonato del Mundo VIRTUS disputado hasta este sábado en Bangkok, al concluir con 21 medallas, 18 récords de España y un cuarto puesto en el medallero de 31 países. Según informó este domingo la Federación Española para Deportistas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), entre las actuaciones más destacadas estuvieron las del relevo mixto II2 (categoría para deportistas con síndrome de Down), campeón del mundo mejorando su propio récord del mundo. Además, Guillermo Gracia Núñez completó un pleno perfecto de seis oros en seis pruebas, mientras que Camino Martínez de la Riva también logró el mismo número de preseas totales. Para la FEDDI, "más allá del medallero, el rendimiento de grupo confirma el salto competitivo de España" al lograr un total de 10 oros, 6 platas y 5 bronces. "El equipo ha mostrado madurez y ambición, y una competitividad admirable en todas las pruebas y finales. Hemos competido contra selecciones muy potentes y el balance deportivo nos sitúa en la élite mundial. Volvemos a casa con medallas y récords, pero, sobre todo, con una base sólida para seguir creciendo", apuntó Alfredo Salazar, Director Técnico de FEDDI.