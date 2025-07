Natación: Macron felicitó a Marchand por triunfo en Mundial

Inmenso Leon! Un nuevo título mundial, un récord mundial: tras los Juegos de París, el sueño continúa. Bravo!, escribió Macron tras la victoria de Marchand con un tiempo de 1'53"68, con el que antecedió al estadounidense Shaine Casas (1'54"30) y al húngaro Hubert Kós (1'55"34).

Marchand, de 23 años y ganador de cuatro títulos en los Juegos Olímpicos de París 2024, estableció en las semifinales de la víspera el nuevo récord mundial de los 200 metros estilos combinados al frenar el cronómetro en 1'52"69, con el que mejoró el registro anterior (1'54"00) que el estadounidense Ryan Lochte marcó en 2011.

Otra protagonista del Mundial de Singapur es la juvenil china Yu Zidi, quien con sólo 12 años finalizó en el cuarto puesto de la prueba femenina de los 200 metros estilo mariposa, en la que quedó a sólo 31 centésimas de segundo de la australiana Elizabeth Dekkers.

La victoria en esta prueba fue para la canadiense Summer McIntosh con un tiempo de 2'01"99, con el que antecedió a la estadounidense Regan Smith (2'04"99) y a Dekkers (2'06"12), acechada a su vez por Yu Zidi, quien también finalizó cuarta en la prueba de 200 metros estilos combinados.

En caso de haber subido al podio en lugar de Dekkers, la china habría igualado el récord de la danesa Inge Sorensen, que también con 12 años ganó la medalla de bronce en la prueba de 200 metros estilo braza (pecho) en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936.

Yu Zidi, que fue la última en completar los primeros 100 metros de la prueba ganada por McIntosh (que también se impuso en la prueba de 200 metros estilos combinados), se dio el gusto al menos de celebrar la medalla de bronce que China conquistó en la posta 4x200 metros estilo libre.

Las australianas Lani Pallister, Jamie Perkins, Brittany Castelluzzo y Mollie O'Callaghan se quedaron con la victoria con un tiempo de 7'39"35, con el que antecedieron a las estadounidenses Claire Weinstein, Anna Peplowski, Erin Gemmell y Katie Ledecky (7'40"01).

Liu Yaxin, Yang Peiqi, Yu Yiting y Li Bingjie frenaron el cronómetro en 7'42"99 para la formación de China, que contó con Yu Zidi en la clasificación, en la que la nadadora de 12 años registró un tiempo de 1'59"28.

El Mundial de Singapur también coronó al rumano David Popovici, quien el pasado martes 29 ganó la competencia de 200 metros estilo libre con un tiempo de 1'43"53 y hoy repitió su victoria en la prueba de 100 metros de la misma especialidad.

"Un día antes de que empezara este Mundial, tenía miedo y quería irme a casa.

“Entonces me di cuenta de que tenía que volver a poner a prueba mis límites", reveló Popovici, quien ganó la prueba de 100 metros estilo libre en 46"51, sólo 11 centésimas de segundo más lento que el récord mundial.

El rumano de 20 años (llegará a la mayoría de edad en septiembre) sumó su segunda medalla de oro en Singapur al anteceder al estadounidense Jack Alexy (46"92) y al australiano Kyle Chalmers (47"17).

"No era tanto el miedo a perder, sino el de alcanzar un nuevo nivel de mí mismo", explicó Popovici, quien ya ganó una medalla de oro en París 2024 y otros cuatro títulos mundiales (dos en Budapest 2022 y otros dos en Singapur 2025).

El relato de Popovici recordó los casos de la gimnasta estadounidense Simon Biles y de la tenista japonesa Naomi Osaka, quienes decidieron en su momento alejarse de la competencia para resolver algunas dificultades relacionadas con la salud mental.

"Pensé en los Juegos Olímpicos todos los días desde que tenía 10 años, sin exagerar, pero una vez que lo hice, me di cuenta de que nada cambia, mi vida no cambia. Así que, llegado a este punto, quería demostrarme a mí mismo que podía lograrlo, incluso después de un año tan difícil pero exitoso. Me asusté e intenté reunir todas mis fuerzas, y lo logré", subrayó.

"También es gracias a mi familia y al grupo que me apoya, que siempre están ahí para mí", agregó el rumano, quien adelantó que ahora planea disfrutar "un poco de la vida con unas fantásticas vacaciones en la playa, tumbado boca arriba, bebiendo todo lo que quiera".

Entre las mujeres, en tanto, Italia celebró la clasificación de Sara Curtis a la final de mañana en los 100 metros estilo libre con un tiempo de 53"39, el cuarto de la segunda semifinal que ganó la australiana Mollie O'Callaghan (52"82), superada por la neerlandesa Marrit Steenbergen (52"81), quien se impuso en la otra batería.

"Estoy feliz, competir junto a O'Callaghan es una gran sensación. Esperaba un mejor tiempo, pero volveré a ver la carrera para entender mis errores. Cualquier fila está bien.

Hasta hace 2 años, no me habría imaginado que competiría en una final de 100 metros estilo libre", reconoció Curtis a Sky Sport tras convertirse en la primera italiana en acceder a una definición de la especialidad en un Mundial.

Por otra parte, las italianas Matilde Biagiotti, Anna Chiara Mascolo, Bianca Nannucci y Sofia Morini finalizaron en el séptimo puesto de la final de la posta 4x200 estilo libre que registró el triunfo de la formación de Australia (7'39"35), que antecedió a la de Estados Unidos (7'40"01) y a la de China (7'42"99). (ANSA).