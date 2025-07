Natación: Plata para Italia en el Mundial de Singapur

Ruggiero y Piccoli, campeonas europeas de la especialidad, terminaron en el segundo puesto con 278,7137 puntos, con los que escoltaron a Valette y Casas (282,6087), mientras que Doroshko y Gaidai completaron el podio con 277,1117 unidades.

"Estoy muy contenta con este resultado tan inesperado. Juntamos a estas dos atletas apenas en marzo", declaró la DT Patrizia Giallombardo sobre Ruggiero y Piccoli, de 25 y 26 años, respectivamente, y quienes sellaron el mejor resultado para Italia en la rutina de dobles estilo libre.

"No pensábamos que alcanzaríamos este nivel tan pronto. Me alegro por Lucrezia, quien ha tenido un par de años difíciles: el año pasado no pudo competir en el combinado mixto con (Giorgio) Minisini en Doha, y luego tuvo que retirarse de los Juegos Olímpicos (de París 2024) con Linda Cerruti, ambas por problemas físicos", recordó Giallombardo.

"Tenemos de vuelta a Enrica, quien al final de la temporada pasada incluso quería retirarse. Las chicas estuvieron perfectas", completó la entrenadora sobre las italianas que presentaron la coreografía "Hipnosis" preparada con Simona Ricotta en la final desarrollada en el World Aquatics Arena.

"Es una medalla tan soñada como inesperada. Y esta mañana me desperté con un poco de fiebre. Nunca nos dimos por vencidas y queríamos impresionar, tanto que modificamos la rutina entre las preliminares y la final para que fuera lo más espectacular posible. Estamos doblemente satisfechas", relató Ruggiero.

"Un triunfo que dedico a mi familia, que se quedó despierta toda la noche desde Italia para ver todas las competiciones. La verdad es que todavía no puedo creer lo que pasó: cuando subimos a la plataforma, no sabíamos los resultados de los demás, e incluso cuando llegaron los nuestros, no me di cuenta de inmediato", reconoció a su vez Piccoli.

"Llevan poco tiempo juntas, así que es una medalla para ellas solas: la anhelaban con fuerza, determinación y brío. Se merecían este éxito y tienen mucho margen de mejora. Es una enorme satisfacción para todo el equipo, que siempre ha trabajado tan duro", completó la entrenadora Linda Cerruti.

(ANSA).