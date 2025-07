Natación: Plata para Italia en Mundial de Singapur

Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri y Manuel Frigo finalizaron en el segundo puesto con un tiempo de 3'09"58 (nuevo récord italiano), con el que escoltaron a la formación de Australia y antecedieron al equipo estadounidense.

Flynn Southam, Kai Taylor, Maximillian Giuliani y Kyle Chalmers se quedaron con la medalla de oro al frenar el cronómetro en 3'08"97 (nuevo récord mundial), mientras que Jack Alexy, Patrick Sammon, Chris Guiliano y Jonathan Kulow completaron el podio en 3'09"64.

"Sinceramente, no creo que pudiéramos haberlo hecho mejor. Es una pena, porque normalmente, con un tiempo así, se gana.

Felicitaciones a Australia, pero estoy convencido de que tarde o temprano, el oro llegará", afirmó Ceccon.

"Todos lo hicimos muy bien y lo dimos todo. Nadamos un tiempo increíble, de clase mundial. La tendencia sigue siendo positiva para este relevo, y estoy muy orgulloso de formar parte de él", expresó a su vez Zazzeri, capitán del equipo italiano que confirmó el segundo puesto conquistado en Fukuoka 2023 y en Doha 2024.

El equipo italiano masculino había finalizado además en el tercer puesto de la misma competencia de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En cambio, la formación femenina italiana finalizó en un lejano séptimo puesto, pues Sara Curtis, Chiara Tarantino, Sofia Morini y Emma Virginia Menicucci frenaron el cronómetro en 3'35"18.

"Estaba un poco soñado cuando Sofía quedó en tercer lugar, pero éste es un gran comienzo para nuestro relevo", comentó Curtis, integrante de la formación que selló el nuevo récord italiano de la especialidad, que igualmente fue insuficiente para llegar al menos al podio, en el que Australia antecedió a Estados Unidos y a Países Bajos.

A su vez, el también italiano Marco De Tullio finalizó sexto en la competencia de 400 metros estilo libre ganada por el alemán Lukas Martens con un tiempo de 3'42"35, con que superó al australiano Samuel Short (3'42"37) y al surcoreano Woomin Kim (3'42"60).

"Esperaba algo mejor, pero de todas formas está bien. Estaba un poco cansado y sigo siendo sexto del mundo", comentó De Tullio, quien registró un tiempo de 3'44"92.

Por otra parte, Italia registró un sexto puesto y un duodécimo lugar en la competencia de clavados que registró la victoria del estadounidense James Lichestein, quien sumó 428,90 puntos.

Andrea Barnabá terminó sexto con 375,30 puntos, los mismos que el francés Gary Hunt (de 41 años) y una cantidad que representa el mejor resultado histórico para Italia en el trampolín de 27 metros tras la medalla de bronce del entrenador "azzurro" Alessandro De Rose, quien completó el podio en Budapest 2017.

Otro sexto lugar para Italia llegó con Sarah Jodoin Di Maria y Riccardo Giovannini en la prueba sincronizada mixta del trampolín a 10 metros, en la que el triunfo fue para dupla china integrada por Zhu Yongxin y Xie Peiling, quienes superaron a los norcoreanos Choe Wi-Hyon y Jo Jin-Mi y a los rusos Alexandr Bondar y Anna Konanyjina.

China también celebró la victoria de Zheng Jiuyuan (con 443,70 puntos) y el tercer puesto de Yan Siyu (405,50) en la competencia del trampolín a 1 metro, en la que superó el mexicano Osmar Olvera Ibarra (429,60) finalizó segundo, mientras que los italianos Lorenzo Marsaglia (383,70) y Giovanni Tocci (340,25) terminaron séptimo y undécimo, respectivamente.

Por otra parte, Nicoló Martinenghi, medalla de oro en la prueba de 100 metros estilo braza (pecho) de París 2024, podrá competir con su compatriota Ludovico Viberti en la definición de mañana tras haber sido readmitido luego de una descalificación inicial en semifinales.

"Ojalá alguien me devolviera los dos años de vida que perdí hasta hace poco", declaró Martinenghi, que había sido sancionado erróneamente por una presunta "patada de delfín".

"Me disculpo por mi falta de profesionalismo, pero pueden entender cómo me sentí... Para nosotros, los atletas, la competición es nuestra vida. La semifinal fue una experiencia muy desagradable, en el momento de la descalificación, y luego muy hermosa", explicó Martinenghi a la RAI luego de no detenerse en la zona mixta al enterarse de su descalificación.

"Mañana será otra carrera, algunos nadaron mal hoy. Pero no tengo espacio para pensamientos negativos, sólo necesito descansar y volver a la piscina mañana. Quiero demostrar que sigo ahí, tengo otras armas que disparar", completó el italiano, quien buscará superar en la final al chino Qin Haiyang, oro en Fukuoka 2023. (ANSA).