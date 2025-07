Natación: Plata para Martinenghi y bronce para Ceccon

Martinenghi, de 25 años y medalla de oro en la prueba de 100 metros estilo braza (pecho) de París 2024, frenó el cronómetro con un tiempo de 58"58, escoltó al chino Qin Haiyang (58"23) y antecedió al kirguiso Denis Petrashov (58"88).

"Sinceramente, no sé si tuve una alergia alimentaria, pero pasé toda la noche en el baño. Pensé en retirarme. Pero estaba muy orgulloso de representar a Italia después de todo el trabajo que había hecho", afirmó Martinenghi, también subcampeón en Fukuoka 2023 y campeón en Budapest 2024.

"Podría haber hecho un poco más, pero aun así estoy muy contento. Sabía que valía mucho y no quería desperdiciar esta oportunidad. Sigo eufórico. Pero ahora no puedo seguir de pie", reconoció Martinenghi en diálogo con la RAI.

Martinenghi, quien cambió de entrenador después de París 2024 y comenzó a prepararse en Verona, suma ahora 8 medallas en Mundiales, tres menos que Federica Pellegrini y dos menos que Gregorio Paltrinieri (9). "Estoy rebosante de energía, aunque no lo parezca por el cansancio. Lo di todo, y en los últimos metros, estaba bastante agotado y no pude hacer nada para evitar la remontada del atleta chino", explicó Martinenghi, quien todavía tiene pendiente su participación en la prueba de 50 metros estilo braza y en la posta 4x100 metros estilos combinados.

"Estoy contento porque la decisión de entrenarme con Matteo Giunta me ayudó a recargar energías, a crear nueva motivación y nuevos retos. Hoy puede ser decepcionante porque estuve a punto de ganar el oro durante tres cuartas partes de la carrera, pero estoy más feliz que nunca", completó Martinenghi en alusión al marido de Pellegrini, campeona olímpica de los 200 metros libres en Pekín 2008.

A continuación llegó la medalla de bronce de Ceccon, quien completó el podio en la prueba que registró la victoria del francés Maxime Grousset con un tiempo de 22"48, quien antecedió al suizo Noe Ponti (22"51) y al italiano (22"67) en la prueba de 50 metros estilo mariposa.

"Entré un poco mal. Con una buena salida, habría merecido el oro, pero los demás hicieron una gran carrera. Estando fresco es una carrera que puedo ganar: había pedido que me cambiaran de fecha, intercambiando esta final con la semifinal de 100 metros espalda que nadé poco antes", declaró Ceccon también en diálogo con la RAI.

"Pero no fue posible. Es una pena, es una carrera que podría haber ganado.

Pero no hoy, no así", lamentó el italiano de 24 años campeón olímpico, mundial y europeo de los 100 metros estilo espalda.

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó la juvenil china Zidi Yu, quien con apenas 12 años quedó a un paso del podio en la prueba de 200 metros estilos combinados ganados por la canadiense Summer McIntosh.

Zidi Yu finalizó en el cuarto puesto al frenar el cronómetro en 2'9"21, sólo 47 centésimas de segundo detrás de la también canadiense Mary-Sophie Harvey (2'09"15), quien completó el podio detrás de McIntosh (2'06"69) y de la estadounidense Alexandra Walsh (2'08"58).

Por otra parte, los italianos Giovanni Tocci y Lorenzo Marsaglia, que finalizaron en el segundo puesto del torneo europeo celebrado en mayo pasado en Antalya, finalizaron en el quinto puesto de la competencia de clavados sincronizados desde el trampolín de 3 metros.

Tocci y Marsaglia acumularon 375.60 puntos en la competencia ganada por los chinos Wang Zongyuan (campeón en París 2024 y en Doha con Long Daoyi) y Zheng Jiuyuan (467.31), quienes antecedieron a los mexicanos Juan Celaya Hernández y Osmar Olivera Ibarra (449.28) y a los ingleses Antony Harding y Jack Laugher (405.33).

"Llegamos a la final sin remordimientos. Al final, nuestra actitud fue la correcta. Era de esperar algunos errores en nuestros saltos. Estamos muy contentos, porque no pudimos haber hecho más. Me decepciona que mi Mundial terminara aquí, pero este año he decidido centrarme únicamente en el salto de 1 metro y el salto sincronizado", comentó Marsaglia.

"Cometí un error en mi último salto, pero nuestra actitud fue la correcta. Estuvimos a punto y lo hicimos muy bien. No puedo atribuir este quinto puesto a un error, porque es comprensible en nuestros saltos. Ahora tengo un día libre y luego me centraré en el salto individual de 3 metros. Lorenzo y yo aún tenemos muchas carreras por delante juntos. Hoy hemos confirmado que somos competitivos a un alto nivel", resaltó en tanto Tocci.

(ANSA).