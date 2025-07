Natación: Plata para Quadarella y Ceccon en Mundial

“No me esperaba esta actuación en absoluto. Cambié algunas cosas, y eso significa que estamos trabajando bien. La primera respuesta fue ayer por la mañana, así que estoy muy contenta”, afirmó Quadarella en diálogo con la cadena Sky.

La nadadora italiana, de 27 años, sumó con su segundo puesto en Singapur su sexta presencia consecutiva en un podio de una competencia entre pruebas de 800 (3) y 1500 metros (5) del Mundial, en el que Quadarella acumula ahora un total de 8 preseas.

Quadarella incluso se dio el gusto de mejorar en 9" el anterior récord europeo (15'38"88) que la danesa Lotte Friis había establecido en 2013, pero fue insuficiente para superar a Ledecky, quien en Singapur llegó a 22 medallas doradas a nivel mundial, incluyendo el título en Doha 2024 y el segundo puesto en Fukuoka 2023.

“Sabía que estaba bien, pero no pensé tanto. Llevaba años pensando en el récord europeo, pero no creía que pudiera suceder ahora. Estoy muy contenta. Sabía que las demás empezarían con fuerza y traté de mantenerme atrás. Fue una carrera que estudié, le di mucha importancia. Nunca había tenido tan cerca a Ledecky, fue emocionante”, aseguró Quadarella.

“Ledecky es inalcanzable como siempre, pero después de las eliminatorias no pensé que le ganaría a Pallister. Tuve una nueva motivación con el cambio de entrenador”, agregó la italiana en alusión a Gianluca Belfiore, quien reemplazó a Christian Minotti.

“Realmente creí en el trabajo que estamos haciendo: estoy dándolo todo para seguir mejorando. La final fue emocionante, después de los dos cuartos puestos en los Juegos Olímpicos, ésta es una gran revancha”, completó Quadarella en alusión a París 2024.

Con su actuación en Singapur, la nadadora italiana ya comenzó a pensar en Los Angeles 2028, edición a la que llegará con 30 años y con la posibilidad de superar a sus compatriotas y colegas Federica Pellegrini y Gregorio Paltrinieri, ganadores de un total de 11 y 9 medallas de los Juegos Olímpicos, respectivamente.

Pero Italia también celebró hoy la medalla de plata de Ceccon, quien completó la orueba de 100 metros estilo espalda en 51"90, un registro con el que escoltó al sudafricano Pieter Coetze (51,85) y superó al francés Ndoye-Brouard (51,92).

“Quizás empecé un poco lento, pero quería intentar dar un golpe de efecto en la vuelta. No me esperaba a Coetze ni al francés.

Los rusos han vuelto a competir y pensé que no podrían lograr tiempos increíbles. Hice menos de 52 segundos por primera vez en 3 años y estoy contento con el tiempo. Podemos recortar algunas cosas para el relevo”, confió Ceccon ante Sky.

“Esta especialidad está cambiando y se está acelerando muchísimo. Somos muchos y estamos muy juntos. Quiero felicitar a Coetze porque se merecía la victoria. Lo adelanté demasiado lento, probablemente tenía algo de incertidumbre al final, pero aun así estoy contento", agregó Ceccon. El italiano de 24 años se convirtió en el tercer nadador de su país en llegar a 9 medallas en el Mundial, pues en Singapur ya acumula 3 preseas luego de su tercer puesto en la prueba de 50 metros estilo mariposa y al segundo lugar en la posta 4x100 metros estilo libre con Carlos D'Ambrosio, Lorenzo Zazzeri y Manuel Frigo. Por su parte, el juvenil D'Ambrosio, de 18 años, finalizó sexto (1'45"27) en la competencia de 200 metros estilo libre ganada por el rumano David Popovici (1'43"53), quien antecedió al estadounidense Luke Hobson (1'43"84) y al japonés Tatsuya Murasa (1'44"54). A su vez, la también "azzurra" Anita Bottazzo, de 21 años, finalizó en el sexto puesto (1'06"06) de la competencia de 100 metros estilo braza ganada por la alemana Anna Elendt (1'05"19), quien se impuso ante la estadounidense Kate Douglass (1'05"27) y la china Tang Qianting (1'05"64). Otra buena noticia para Italia es que Simone Cerasuolo se clasificó a la final de la competencia de 50 metros estilo braza (pecho), mientras que sus compatriotas Alberto Razzetti y Federico Burdisso avanzaron a la definición de la prueba de 200 metros estilo mariposa. En cambio, el italiano Nicoló Martinenghi, campeón en París 2024 de la prueba de 100 metros estilo braza (pecho) y medalla de plata de esa especialidad en Singapur, quedó afuera de la final de la competencia de 50 metros, en la que había sido subcampeón mundial en Doha 2024. "Este año, la carrera de 50 metros es para la que menos me he preparado, pero eso no es excusa, porque la final estaba a mi alcance. Claro que estoy decepcionado, pero sé que lo di todo, porque no me he encontrado bien estos últimos días", explicó Martinenghi. Por último, las italianas Chiara Pellacani y Elisa Pizzini finalizaron en el quinto puesto de la competencia de clavados sincronizados desde un trampolín de 3 metros al acumular 279.27 puntos. La victoria fue para las chinas Chen Jia y Chen Yiwen, quienes acumularon 325.20 puntos, con los que superaron a las británicas Yasmin Harper y Scarlett Mew Jensen (298.35) y a las juveniles gemelas mexicanas Lía y Mía Cueva Lobato (294.36), de sólo 14 años. (ANSA).