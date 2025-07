Natación: Primeras coronaciones para Italia en Singapur

Pellacani y Santoro se impusieron con 308,13 puntos, con los que antecedieron a los australianos Cassiel Rousseau y Maddison Keeney (307,26) y a los chinos Cheng Zilong y Li Yajie (305,70).

Se trata del primer título para Italia en una competencia de parejas, pues hasta ahora sólo Klaus Dibiasi (en Belgrado 1973 y Cali 1975) y Tania Cagnotto (en la prueba del trampolín a 1 metro de Kazan 2015) habían logrado coronarse en un Mundial.

Pellacani, de 22 años y Santoro (18), que ya se habían convertido en subcampeones mundiales en Doha 2024 y europeos (Antalya 2025), celebraron de esta manera la conquista de su octava medalla considerando también los "European Games".

Ya habían completado el podio en el Mundial de Fukuoka 2023, año en el que ganaron los "European Games" de Resovia, mientras que en 2022 conquistaron la medalla de bronce en el certamen continental celebrado en Roma tras la medalla de plata del Mundial de Budapest, donde un año antes se coronaron a nivel continental.

"El valor de esta medalla es indescriptible. Estamos muy felices. Ganarla con Matteo es la guinda del pastel. El próximo objetivo es la prueba individual. Mañana descansaré y luego intentaré enfocarme porque aspiro a un buen resultado", afirmó Pellacani.

"Siento tantas emociones a la vez que ni siquiera puedo conectarlas todas. Estoy abrumado. Hay felicidad, pero también miedo porque no creíamos que ganaríamos. Estoy muy feliz de unirme a Chiara, con ella siempre es mágico", expresó a su vez Santoro.

Por su parte, Cerasuolo conquistó la segunda medalla dorada de la delegación "azzurra" en el Mundial de Singapur al imponerse con un tiempo de 26"54, con el que superó al ruso Kiril Prigoda (26"62) y al chino Qin Haiyang (26"67), que se había coronado en Fukuoka 2023.

"Quería ganar una medalla, pero no lo tenía garantizado. En los 50 metros braza, demostré ser increíblemente rápido, pero en la final, no gana el más rápido, sino el más fuerte", enfatizó Cerasuolo en diálogo con la cadena Sky Sport.

"Me he convertido en un atleta sólido: cometí algunos errores y tengo margen de mejora, pero lo importante era ganar. La salida no fue la mejor, las tres últimas brazadas fueron un poco más abiertas. Intenté hacerlo lo mejor posible. Mi familia me inculcó valores que van más allá del deporte, y estoy feliz de seguir con ellos", subrayó el nadador italiano de 22 años.

"Dedico esta victoria a mi madre, que me llevaba a la piscina, a mi padre y a mi hermano, que siempre me han apoyado. Nunca me he rendido en los momentos difíciles, y ese siempre ha sido mi mantra. Sabía que podía ganar hoy, porque en los 50 metros braza, ser rápido es importante", insistió un emocionado Cerasuolo. El atleta "azzurro", que es simpatizante de Juventus y es fanático de la Fórmula 1, recordó en primera instancia a su madre, Marinella, que es chef, y a su padre, Angelo, que es militar, "Anoche llamé a mi padre y me apoyó y me animó, diciéndome que si soy realmente fuerte, tenía que hacerlo. Mi sueño siempre ha sido poder presumir de ser campeón del mundo: lo he conseguido. La natación es mi pasión, mi vida. Lo he dedicado todo a este deporte", remarcó. Por otra parte, el italiano Alberto Razzetti finalizó octavo y su compatriota Federico Burdisso terminó octavo en la prueba de 200 metros estilo mariposa ganada por el estadounidense Luca Urlando (1'51"87), quien antecedió al polaco Krzysztof Chmielewski (1'52"64) y al australiano Harrison Turner (1'54"17). También finalizó en el sexto puesto el equipo italiano que se presentó en la posta mixta de los 4x100 estilos combinados, una competencia que registró la victoria de Rusia, cuya formación antecedió a las de China y Canadá. A su vez, el francés Leon Marchand, ganador de cuatro títulos en los Juegos Olímpicos de París 2024, estableció en semifinales el nuevo récord mundial de los 200 metros estilos combinados al frenar el cronómetro en 1'52"69, con el que mejoró el registro anterior (1'54"00) que el estadounidense Ryan Lochte marcó en 2011. En tanto, World Aquatics debatió la posibilidad de revisar sus normas de edad mínima para participar en sus competiciones tras la impresionante actuación de la atleta china Zidi Yu, quien con 12 años finalizó en el cuarto puesto en la prueba de 200 metros estilos combinados ganados por la canadiense Summer McIntosh. "Revisaremos la situación y evaluaremos si necesitamos hacer más o si estamos satisfechos con nuestra posición actual", declaró Brent Nowicki, director ejecutivo de World Aquatics, en rueda de prensa. "Nunca pensé que tendría que responder a esta pregunta. Nuestros límites de edad mínima son tan estrictos que no pensé que una niña de 12 años los alcanzaría", añadió sobre Zidi Yu, que también se presentará en la competencia de 400 metros y de 200 metros combinados. Según la normativa actual, los atletas deben tener al menos 14 años para participar en el Mundial, pero se pueden conceder exenciones si, como en el caso de Zidi Yu, cumplen con los requisitos mínimos necesarios con antelación. "Es evidentemente rápida. Podría ser un evento realmente interesante de seguir a nivel deportivo, pero ahora creo que debemos plantearnos algunas preguntas y si deberíamos implementar otras medidas", declaró Nowicki sobre Zidi Yu, apodada "la chica de acero" en su país y quien ya había asombrado en mayo pasado. En aquella ocasión, la juvenil nadadora frenó el cronómetro en 4'35"053 en la prueba de 400 metros estilos combinados del campeonato de China, un tiempo que le habría permitido quedar cuarta en la competencia de esa especialidad de París 2024. (ANSA).