Natación: Singapur, valiosos cuartos puestos de Italia

Asimismo, la italiana Simona Quadarella brilló en los 800 metros libres, terminando por detrás del trío estelar de la estadounidense Katie Ledeky, la australiana Lani Pallister y la canadiense Summer McIntosh, estableciendo un nuevo récord europeo vigente desde 2008.

Ledecky ganó su séptimo oro en esta prueba, pero se enfrentó a un reto constante, rozando la pared en un tiempo récord del campeonato de 8 min 05.62 s, justo por delante de la australiana Lani Pallister (8:05.98) y McIntosh (8:07.29). La carrera se perfilaba como un posible cambio de guardia entre Ledecky, de 28 años, y McIntosh, una década menor que ella, pero se impuso la experiencia.

"Me entregué con todo, porque no tengo mucho más que dar.

Estoy muy contenta. Sabía que sería difícil subir al podio, aunque no pensaba que fuera tan difícil. Competí sola. Cuando vi que no lo conseguiría, solo pensé en el récord europeo". Así comentó Simona Quadarella, en declaraciones a RAI Sport, sobre su cuarto puesto, un récord europeo, en los 800 m libre.

"Katie Ledecky es increíble", añadió la nadadora romana.

"Durante años compitió sola, pero incluso ahora que tiene rivales, siempre da la talla. Competir con ella es un gran orgullo. Cuando tienes rivales fuertes, te motiva a dar siempre más", sentenció.

Otro italiano, Lorenzo Deplano también se quedó a las puertas del podio en los 50 m libre y en el relevo combinado 4x100 m, mientras que Thomas Ceccon no logró clasificarse en los 100 m mariposa, quedando octavo.

"Un cuarto puesto siempre duele", dijo Delplano. "Pero estoy muy satisfecho, porque he mejorado en cada ronda, casi alcanzando mi mejor marca personal. Sé que estoy cerca de los mejores, y eso es importante para el futuro", añadió.

El relevo combinado de 4x100 metros libre también tuvo motivo de frustración: Manuel Frigo, Carlos D'Ambrosio, Sara Curtis y Emma Virginia Menicucci batieron el récord italiano de 3:21.48, a trece centésimas de segundo del tercer clasificado, Francia. "Es decepcionante porque el podio estaba a solo una décima de segundo. Todos teníamos unas piernas excelentes. El deporte se trata de cuartos puestos", dijo Figo.

Pero, D'Ambrosio sonrió: "Me gustan mucho los relevos.

Estoy un poco cansado, la verdad. Este relevo tiene mucho futuro". Para Menicucci, "es una pena, estuvimos tan cerca del podio. Por desgracia, no pude ver a Francia: es un cuarto puesto importantísimo".

La italiana Silvia Di Pietro terminó séptima en los 50 m mariposa, mientras que su compatriota Thomas Ceccon terminó octavo en los 100 m mariposa, donde el francés Maxime Grousset ganó un récord europeo: "Sin duda, tener a alguien que recorre 49,5 metros a tu lado no es lo mejor, pero no importa. Tuve una carrera rápida, y eso era lo que me interesaba", explicó Ceccon, quien ya ganó la plata en los 100 m espalda y los 4x100 m libre, y el bronce en los 50 m mariposa.

Mañana cae el telón en el Campeonato Mundial, con Italia contando con Benedetta Pilato y Anita Bottazzo, clasificadas para la final de 50 m braza. Sara Curtis, la primera de las eliminadas, compite en los 50 m libres: tras establecer el récord italiano en su serie (24.41), la piamontesa no logró repetir su hazaña en las semifinales. (ANSA).