Natación: Una desacertada España cumple ante Australia (7-10) para ir a los cruces

BARCELONA, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - La selección española masculina de waterpolo ha ganado este lunes a Australia (7-10) en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Singapur para lograr el pase a las eliminatorias, si bien deberá jugarse el liderato (con billete directo a cuartos) ante una Hungría que también sigue invicta y que obligará a los de David Martín a dar uno o dos pases adelante ya que, ante los 'aussies', España estuvo muy desacertada. Puede pasar que un equipo favorito tenga un mal día en el que las cosas no salgan como estaban previstas. Y fue, esperemos, el visto ante Australia. Porque España, muy superior, empezó con un 2-9 con el que cerró la primera parte y, a partir de ahí, los brazos de los jugadores españoles se atenazaron y los australianos se llevaron la segunda mitad por 5-1. Un aviso, pequeño porque en ningún momento llegó a temer España por el triunfo, a tener en cuenta de cara al duelo contra los húngaros. Porque los españoles están ya en las eliminatorias, sumando esta victoria a la inaugural contra Japón (22-16). Pero Hungría ganó a Australia con mucha más holgura (18-6) y este lunes superó a Japón (18-23) también con aparente facilidad. Así que el primer puesto, con billete directo a los cuartos de final y esquivando el duelo de octavos, estará en juego en el duelo directo del próximo miércoles (14.45). España ganó y cumplió ante Australia, que es lo importante. Pero ese único gol en los dos últimos cuartos es algo que no debería repetirse en lo que está por venir. Ver a Álvaro Granados (2/9) o Bernat Sanahuja (2/7) tan lejos de su eficiencia habitual no es normal, o ver ofuscados ante la meta a veteranos como Marc Larumbe o Sergi Cabanas, si bien es cierto que el meta 'aussie' Nic Porter jugó todo el partido y terminó con un gran 64% de acierto en paradas. Gracias a Porter, los de Tim Hamill pudieron lograr un parcial de 3-0 a caballo de la primera y segunda mitad para ponerse 5-9, a tan sólo 4 tantos de unos españoles que no pudieron romper esa mala dinámica más que con un aislado gol de Sergi Cabanas, con un tiro centrado con bote para situar las superioridades españolas en un mal 3/10 al final del choque. Felipe Perrone, descartado ante Japón, estuvo 20 minutos en el agua pero su único disparo, que terminó en lo que parecía su primer gol del partido y del campeonato en su último Mundial, no llegó a ser contabilizado porque el VAR anuló la jugada por un penalti previo en el área de España que terminó con el 7-10 definitivo a favor de Australia, el segundo para Luke Pavillard. Porque en los dos minutos que quedaban por jugarse ya no se movió más el marcador. España cumple y el duelo ante Hungría dirá si pasan como primeros o como segundos de grupo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: AUSTRALIA, 7 - ESPAÑA, 10 (2-9, al descanso). --EQUIPOS. AUSTRALIA: Porter (p); Lambie (1), Maksimovic (1), Negus, Power, Putt, Pavillard (2), Mercep (1), Byrnes (1), Berehulak (1), Nangle, Glanzing y GrGurevic. ESPAÑA: Aguirre (p), Lorrio (p); Munárriz (1), Granados (2), Sanahuja (2), De Toro (1), Larumbe (1), Javi Bustos, Cabanas (1), Tahull (2), Perrone, Biel, Álex Bustos, y Valera. --PARCIALES: 0-4, 2-5, 2-0 y 3-1. --ÁRBITROS: Stanko Ivanovski (MON) y Frank Ohme (ALE). --PISCINA: OCBC Aquatic Centre.