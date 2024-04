Natalia Chueca, sobre La Romareda: "Nos está tomando más tiempo de lo que pensábamos"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado que en el modelo que Europa quiere de ciudades sostenibles medioambiental, económica y socialmente "se está tomando a Zaragoza como ejemplo", al argumentar que dispone de un programa muy amplio dentro de la misión de las diez ciudades climáticamente neutras que afecta a la movilidad, vivienda, urbanismo, energías renovables, entre otros ejes.

Chueca ha incidido en que al impulsar la capital aragonesa esa transformación y ser ejemplo, "también hace que Zaragoza esté de moda" porque en Europa "están viendo que lideramos la transformación de las ciudades del siglo XXI". A ello se añade la calidad de vida, el tamaño de ciudad, la movilidad y "también que sea una ciudad bonita, segura, divertida, donde pasan cosas y donde también hay reclamos turísticos".

Además, una nueva ventaja competitiva son las energías renovables y el hecho de que haya sol y viento permite tener una materia prima fundamental para muchas industrias, como es la energía, que reduce los costes de las cuentas de resultados gracias al aprovechamiento de la energía verde. Por eso, vienen empresas relacionadas con la tecnología de datos, el sector agroalimentario o sanitario, que está creciendo, y eso es "inversión, empleo y oportunidades", ha enumerado. "Cuando digo que Zaragoza está de moda, es en el sentido de atracción de inversiones y generación de empleo", ha aclarado.

Ha apuntado que a todo ello se suma la estabilidad y colaboración institucional con el Gobierno de Aragón con políticas de captación de empresas, y un plan de atracción fiscal "muy potente", que está haciendo que grandes inversiones vengan a Zaragoza que, además, tiene una estratégica ubicación.

"democratizar la cultura"

Chueca ha recalcado que la ciudad también resulta atractiva por el Festival de 'Zaragoza Florece' y el recientemente creado 'Hola Primavera', que se enmarcan en esa estrategia de que en "Zaragoza pasen cosas" y poder disfrutar de la cultura, la belleza de las flores en espacios públicos, como es la plaza del Pilar.

Ha anunciado que se seguirán impulsado este tipo de iniciativas que combinarán cultura en todas sus expresiones, gratuidad y espacios públicos. "Es muy importante sacar la cultura a la calle, hacerla accesible porque lo que no se conoce no se ama, no se aprecia y desde la administración tenemos que democratizarla para favorecer ese círculo virtuoso de querer conocer más, ir más a los museos, teatro y conciertos, que, además, tiene una gran aceptación del público".

En una entrevista concedida a Europa Press, Chueca ha contado que el binomio cultura-turismo "funciona", al que se añade la gastronomía local, que "cada vez se está postulando como otro eje de crecimiento de la ciudad", después de lograr tres premios nacionales e internacionales que hace que "Zaragoza se consolide como reclamo turístico".

"Además, creo fervientemente que hay que concentrar eventos deportivos para que sea otro eje de atracción de turistas. Combinando cultura, gastronomía y deporte tenemos los ingredientes perfectos para que el turismo crezca exponencialmente", ha observado.

Al respecto, ha reconocido que el nuevo estadio de fútbol de La Romareda "nos está tomando más tiempo de lo que pensábamos cuando llegamos a la Alcaldía" y al no acometerse en su integridad por el Club, que era el plan inicial y liberaba a la administración de recursos, "la prioridad" ha sido avanzar en uno nuevo en tiempo "récord" para tener el estadio listo en los plazos que pide la Real Federación Española de Fútbol para seguir siendo candidata a sede del Mundial 2030. Eso, ha hecho que se deje de trabajar unos meses "tan intensamente" en la Ciudad Inteligente del Deporte, que es uno de los proyectos que transcenderá este mandato.

"medida ideológica de sánchez"

Sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha dicho que hay que hacer pedagogía para que se acostumbren los ciudadanos y cuando esté normalizada y se hayan dado de alta las matrículas en los registros se verán la posibilidad de ampliarla. Mientras tanto, el parque automovilístico se va renovando y es menos contaminante, con lo cual, esa ZBE es "más asumible por una mayor parte de la ciudadanía y genera molestias a menos vecinos".

Ante las críticas que suscita la ZBE por parte de VOX, ha comentado que se va a cumplir con la ley "guste más o guste menos esa ley nacional" sobre la que ha reconocido ser "crítica".

"No entiendo por qué tiene que haber una obligación legal para que los municipios de más de 50.000 habitantes sí o sí tengan que tener una zona de bajas emisiones. Creo que el Ministerio tendría que marcar a los municipios cuáles son los niveles de reducción de emisiones de CO2 y cada uno, dentro de sus competencias, elija las medidas que considere más adecuadas para cumplir, pero no que, de repente, imponga esa medida y no en rehabilitación de vivienda, flotas de los autobuses eléctricos, ni en ninguna otra. Me parece que es algo bastante marcado ideológicamente por parte del Gobierno de Sánchez".

Al respecto, ha opinado que el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza está condicionado por la política nacional al aducir que "si no, sería imposible pensar que los concejales, que han sido elegidos para defender los intereses de los zaragozanos y de la ciudad, defiendan la Ley de Amnistía, que favorece la desigualdad entre ciudadanos y que haya unos pocos privilegiados que se puedan saltar la ley y quedar impunes".

También ha afeado a los ediles socialistas que "apoyen" que a Cataluña se le condone la deuda de casi medio billón de euros "a costa" de que en el resto de España pierda financiación para servicios públicos como sanidad o educación.

"en el psoe falta criterio propio"

"Eso es otro privilegio para los catalanes y que lo defiendan concejales socialistas del Ayuntamiento de Zaragoza es bastante sorprendente". Así, ha echado de menos que tengan "criterio propio" y que, igual que algún dirigente socialista "tiene personalidad propia y da sus opiniones, aunque no sean las del líder en La Moncloa, aquí no hay ninguna voz discrepante y ponen los intereses del Partido Socialista y de Pedro Sánchez por encima de los de los zaragozanos", lo que ha calificado de "bastante triste".

Las relaciones con el grupo de VOX las ha tildado de "buenas" y brindan apoyo para mantener la estabilidad de la ciudad e impulsar los proyectos "pactados", por lo que ha trasladado su agradecimiento para dejar claro que tienen su espacio político, igual que otros grupos. "Si algo nos distingue al Partido Popular y a VOX de la izquierda es una responsabilidad y una vocación de servicio público para que Zaragoza avance, se transforme y que los zaragozanos tengan mejor calidad de vida, mejor economía, se genere empleo y sigamos creciendo".

"Lo que nos une permite que podamos hacerlo realidad, a diferencia de lo que encontramos en la bancada de enfrente, en la izquierda, donde realmente es muy difícil, básicamente es imposible, que apoyen cualquier proyecto que sea objetivamente bueno para Zaragoza, simplemente porque lo impulsa el Gobierno de la ciudad", ha lamentado.

También ha defendido el acuerdo de estabilidad y de gobernabilidad con VOX para estos años, pero ante la hipótesis de que entren en el equipo de gobierno ha dicho: "Ahora mismo, dentro de ese acuerdo, no está contemplada esa posibilidad. Creo que eso es un debate del año pasado, ya hemos pasado página y hemos encontrado una fórmula en la que todos estamos cómodos".

Finalmente, ha informado de que todavía no tiene respuesta a la petición de ampliar diez meses más los seis que ha concedido el TSJA para presentar los pliegos de la contrata del autobús urbano y la compra de nuevos vehículos eléctricos tendrá que esperar a 2026 y ver si hay fondos europeos.