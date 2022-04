Natalia Jiménez celebra 20 años de trayectoria con gira

Ciudad de méxico (ap) — natalia jiménez planea festejar sus primeros 20 años de carrera cerca de su público con una gira internacional para la que ya está afinando detalles.

La cantante madrileña arrancará su recorrido el 20 de agosto en Puerto Rico y se presentará en México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Venezuela y, claro, España, entre otros países. El espectáculo incluirá temas de todas sus etapas, desde sus inicios como vocalista de la banda pop La Quinta Estación hasta la actualidad, en la que ha explorado con la música regional mexicana.

“Me hace sentir súper orgullosa”, dijo Jiménez en una entrevista reciente por videollamada desde la Ciudad de México. Su mayor satisfacción, expresó, es cumplir este aniversario cantando ante sus seguidores “y que la gente me siga queriendo como el primer día”.

Jiménez, que para nada aparenta sus 40 años de edad, dice que se sorprende por el paso del tiempo al ver los videos de sus inicios.

“Digo, ‘¡guau, qué fuerte, eso fue hace 20 años!’”, dijo.

“Cuando llegas a la edad en la que puedes contar de 20 en 20, ahí es cuando dices ‘soy oficialmente chavorruca’”, agregó entre risas usando un término mexicano para los jóvenes de corazón que ya tienen varias décadas de edad encima. “Soy feliz con mi Omeprazol (medicamento para la gastritis) a todas partes”.

Como todas las carreras de larga duración, la suya, en la que ha popularizado canciones como “Creo en mí”, “Sueños rotos”, “Quédate con ella” y “Daría”, ha tenido momentos mejores y peores, pues el éxito depende de muchos factores.

“Dependes un poco de qué tan creativo estés, de qué tanto te apoye tu discográfica, de qué tanta demanda para alguien como tú hay en el mercado”, dijo Jiménez. “Sí he tenido momentos en los que he pensado ‘me voy a tener que dedicar a otra cosa’, ... porque de repente sí se pone ruda la cosa, pero al final yo siempre he sido muy perseverante y siempre he tratado de reinventarme”.

A la par de su carrera en la música, Jiménez también ha tenido participaciones en realities de talento como “La Voz... México” y “La Voz Kids USA”, el segundo un programa en el que ha logrado que sus equipos sean ganadores.

Veinte años de carrera para una mujer hoy no es lo mismo que cuando ella comenzaba.

“Antes era súper cruel, ... decían unas cosas que me hacían pesar: ‘¡Por Dios! Y cuando yo tenga esa edad, ¿qué van a decir de mí?’”, recordó sobre los prejuicios de la cultura pop acerca de las mujeres más maduras en la industria. “Ahora es normal ver a gente mayor trabajando”.

Jiménez ya tiene manos a la obra en el disco que le seguirá a su álbum de canciones clásicas regionales “México de mi corazón, Vol. 2” de 2021. Su nuevo álbum ya tiene un título tentativo, “Antología: 20 años de Natalia Jiménez”, y en él hará una revisión a su trayectoria.

“Las vamos a reversionar y darles un toque nuevo con Cheche Alara, que es un súper productor”, dijo Jiménez. “Vamos a agarrar todas estas canciones y les vamos a dar una vuelta. Estoy súper contenta porque hace muchos años que no se hacen versiones nuevas de esas canciones”.

Los fans de su lado de mariachi y música regional tendrán que esperar para otro disco, pues este estará centrado en el pop. Jiménez adelantó que tendrá invitados, aunque no reveló quiénes serán, pero dijo que provendrán de varios países, incluyendo Colombia.

Su gira, que se extenderá hasta el próximo año, incluye más de una decena de conciertos en México, incluida la capital. También la llevará a Ecuador, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Perú, Colombia y, por primera vez en más de una década, Venezuela.

“Hubo mucho tiempo que no había un acercamiento con el país; estaban las cosas complicadas con la política. Creo que todos los artistas decidimos esperar a que las cosas se pusieran un poco más tranquilas”, dijo sobre el país suramericano y el reciente regreso de un mayor número de artistas internacionales a sus escenarios.

“Yo lo que quiero es que la gente vea mi trayectoria”, agregó sobre cómo será su espectáculo. “Vamos a hacer una especie de historia con un ‘time-line’ (cronología), desde la primera canción que salió hasta la última. Va a tener gráficas muy chulas”.

El vestuario correrá a cargo del diseñador mexicano Benito Santos y también reflejará las diferentes etapas de su carrera. Las canciones tendrán nuevos arreglos y también incluirá una sección acústica en la que se podrán escuchar algunos de sus temas en un “formato chiquitito”, dijo.

“Estoy súper emocionada porque vienen muchas cosas”, dijo Jiménez, quien se expresó agradecida del apoyo continuo de los fans a lo largo de sus cambios por diferentes estilos y géneros musicales. “Van a tener Natalia para rato. ¡Son los primeros 20 años!”