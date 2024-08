Natalia Lacunza apoya a los olímpicos españoles en París: "El deporte te cambia la vida y la mente"

La cantante navarra actuó en la Casa de España en una iniciativa de Santander SMusic y el COE

PARÍS, 10 Ago. 2024 (Europa Press) en París para expresar su apoyo a la delegación nacional en la recta final de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que se disputan hasta este domingo, en una iniciativa de Santander SMusic y el COE.

La participación de la cantante navarra sucede a las de Ana Guerra, Pablo López y de los finalistas de Operación Triunfo Juanjo, Lucas, Paul Thin, Martin y Ruslana, que inauguraron este ciclo de actuaciones en la Casa de España, ubicada en el Colegio Español en la Ciudad Universitaria de la capital francesa, interpretando 'La Gravedad'.

Para Natalia Lacunza es una "locura" poder haber compartido unas horas con los olímpicos españoles. "He seguido muchísimo los Juegos, los he vivido a tope y estoy encantadísima de estar aquí en París. En mi vida me habría imaginado que iba a estar cantando en la Casa de España en los Juegos para apoyar a los atletas", manifestó en declaraciones a Europa Press.

Natalia Lacunza practica desde hace muchos años el baile y hace mucho deporte como parte de su trabajo como artista. "He sido bailarina toda la vida. Mi deporte ha sido siempre la danza y la tengo completamente dentro de mí. La música y la danza son para mí como mi mano izquierda y derecha. Ahora hago mucho 'body pump', estoy a tope con eso", desveló.

La intérprete pamplonesa destacó el papel que el deporte juega en la vida de las personas. "El deporte te cambia la vida, la actitud y la mente. ¿Los Juegos? He visto mucho la gimnasia artística, me encanta Simon Biles y los deportistas españoles me parecen unos héroes, especialmente Carolina Marín", subrayó.

Respecto a sus proyectos musicales, la intérprete de canciones como 'Mi sitio', 'Nana triste' y 'Cuestión de suerte' está trabajando en dos temas que lanzará en breve y en un disco que confía en que vea la luz en 2025. "Tengo algún concierto y me quedan un par de festivales. Después, a tope con el disco que espero que salga el año que viene. No puedo decir la fecha, pero sí que será el año que viene", recalcó.

Natalia Lacunza repasó en la Casa de España sus éxitos 'Duro', su último EP, y sus últimos temas 'Si me llama' y 'La Plata', y, posteriormente, posó con el presidente del COE, Alejandro Blanco, junto a una de las 28.000 banderas españolas sostenibles, confeccionadas a partir de ropa usada, que han viajado a París en un proyecto de Banco Santander, como socio global de Sostenibilidad del COE, y el propio Comité Olímpico Español.

Al encuentro cultural con Natalia Lacunza le seguirá el de Vanesa Martín este sábado con el que se cerrará esta iniciativa de Santander SMusic y el COE, que han querido poner 'letra y canciones' para celebrar los éxitos de España en Paris 2024.

Europa Press