Natalia Linares, un bronce ilusionante tras la estela de Ibargüen

No fue en el triple salto, como acostumbraba en los años de esplendor de Caterine Ibargüen, sino en el salto largo, pero Colombia llegó lejos en la arena del Mundial de atletismo, donde Natalia Linares se colgó un bronce ilusionante, este domingo en Tokio.

Con 22 años y en plena progresión, Linares mejoró su marca personal para volar a 6,92 metros, únicamente superada por la campeona olímpica y ahora mundial estadounidense Tara Davis-Woodhall (7,13 metros) y por la alemana Malaika Mihambo (6,99 m, plata), campeona olímpica en 2021 y dos veces campeona del mundo (2019, 2022).

Sin complejos, Linares plantó batalla a rivales más experimentadas y desde el primer salto estuvo en posición virtual de medalla, primero de plata y luego ya de bronce, manteniendo el tercer puesto hasta el final del concurso.

"La verdad es que hoy he salido a esa final con confianza. Sentía que iba a terminar en el podio, no sabía en qué puesto, pero sabía que iba a estar en ese podio. Es una felicidad enorme para mí porque hemos hecho historia para Colombia", declaró la saltadora de 22 años tras su éxito, con la medalla de bronce colgada al cuello.

Objetivos ambiciosos

En la pista, lo primero que hizo fue ponerse un sombrero vueltiao típico del Caribe colombiano y lució orgullosa la bandera nacional.

La mitad de las medallas colombianas en Mundiales de atletismo, cinco, llevan el nombre de Caterine Ibargüen, la que en su día fuera la dominadora del triple salto y que logró en el evento dos oros, una plata y dos bronces.

La emblemática triplista empezó con un bronce, en Daegu 2011, y ello sirvió para el despegue de su carrera.

¿Conseguirá Natalia Linares seguir su ejemplo en el salto largo, la disciplina hermana del triple salto? Por el momento, la joven se muestra ambiciosa y no se autolimita.

"Quiero llegar a los siete metros. También tengo hambre de otros logros, imagino que como todas. Tener algún día un récord mundial o un récord olímpico, pero hay que ir paso a paso", señaló.

Davis-Woodhall, con máxima confianza

Pero si algún día Linares quiere ser la mejor del salto largo tendrá que romper la supremacía de la actual dominadora de la prueba, Tara Davis-Woodhall, que después de ser campeona olímpica hace un año en París repitió subiendo a lo más alto del podio en Tokio con 7,13 metros.

Es la segunda medalla mundial para la saltadora texana de 26 años, después de la plata de hace dos años en Budapest.

La ganadora del oro en la capital húngara, la serbia Ivana Vuleta, se retiró hace un año, después de los Juegos Olímpicos.

"Ahora estoy tan contenta que abrazaría a todo el mundo. Es increíble tener esta medalla colgada al cuello. Sin contar los Juegos Olímpicos, el Mundial es lo más importante en el atletismo. Sabía que saltar por encima de los siete metros no sería un problema para mí hoy", afirmó Davis-Woodhall.

