Natalia Muñoz y Mauro Iglesias ganan oros de skate en el primer día de finales del Extreme Barcelona

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Extreme Barcelona, que cuenta con competiciones de ciclismo BMX, scooter, skate, trampolín y múltiples actividades para niños, apura su acción este fin de semana en el barcelonés Parc del Fòrum como enclave de un público multitudinario y entregado a la causa. El Central Park acogió durante la jornada sabatina los Campeonatos de España en BMX. En la modalidad estilo libre de Park, Saúl Vilar venció en la categoría masculina por delante de Pol Díaz y de Jaime Francisco, mientras que Teresa Fernández-Miranda se colgó la medalla de oro en la femenina por delante de Laura Carrera y de Maialen Seisdedos.

En la modalidad de Street vibró el público con momentos de intensidad y nivel técnico altísimo. El nicaragüense Eduardo Rodríguez, afincado en Barcelona, ocupó el primer puesto seguido en el podio por el francés Anthony Perrin y por el malagueño de origen alemán Fernando Laczko. Luego en skate la categoría femenina dejó un podio español gracias a dos rondas de combos de 45 segundos y tres rondas de mejores trucos. Natalia Muñoz, olímpica de 16 años, fue la ganadora tras una reñida final contra Valentina Krauel, campeona del Extreme Barcelona 2024; mientras, Ivet Terol completó el podio con su tercera posición.

En la categoría masculina de ese skate callejero, los ocho finalistas dieron espectáculo hasta ver finalmente la victoria del argentino Mauro Iglesias con 172,34 puntos, acompañado en el podio por el francés Max Berguin y el eslovaco Richard Tury. La prueba también constó de dos rondas de combos de 45 segundos y tres rondas para mejores trucos.