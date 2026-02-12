Nations League: Italia jugará en el Grupo 1 con Francia, Bélgica y Turquía

A su vez, el campeón defensor, Portugal, jugará contra Dinamarca, Noruega y Gales en el Grupo 4 y Alemania compartirá el Grupo 2 con Países Bajos, Serbia y Grecia, mientras que España se medirá con Croacia, Inglaterra y República Checa en el Grupo 3.

La primera fecha de la Nations League 2026-2027 se jugará entre el 24 y el 26 de septiembre.

Asimismo, cuatro de las primeras seis fechas de la fase de grupos están previstas del 24 de septiembre al 6 de octubre, mientras que la quinta y la sexta jornada se programarán del 12 al 17 de noviembre.

A su vez, los cuartos de final, reservados para los dos primeros equipos de cada grupo de la primera categoría, se disputarán el 25 y el 30 de marzo de 2027, mientras que el Final Four está previsto del 7 al 15 de junio del año próximo.

"Es un grupo difícil, jugaremos contra tres de las mejores selecciones del mundo, rebosantes de talento. Serán partidos fantásticos, muy emocionantes, y los estadios estarán repletos de entusiasmo. El objetivo es llegar lo más lejos posible en la competición", Leonardo Bonucci, asistente del DT de Italia, Gennaro Gattuso, tras el sorteo de la Nations League 2026-27.

Italia ya jugó contra Francia y Bélgica en la cuarta edición del torneo continental, en cuyos cuartos de final la "azzurra" perdió con Alemania.

La "azzurra" venció por 3-1 como visitante a Francia y luego perdió por idéntico resultado como local, mientras que se impuso por 1-0 en Bruselas ante Bélgica, con el que igualó 2-2 en Roma.

(ANSA).