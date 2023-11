BARCELONA, España & NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--nov. 22, 2023--

Natura Bissé y Arch Amenities Group Europe anuncian hoy su acuerdo de colaboración con el objetivo de ampliar su presencia en el sector de los spas de lujo en todo el territorio de la Unión Europea y el Reino Unido. El acuerdo supone una gran oportunidad de crecimiento complementario para ambas marcas, que se referenciarán mutuamente capitalizando tanto la consolidada reputación de Natura Bissé, sus productos y rituales profesionales, como la vasta experiencia de Arch Amenities Group en gestión y servicios de consultoría en centros de bienestar y spas de lujo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231122349836/es/

Barry Goldstein, CEO Arch Amenities Group (Photo: Natura Bissé)

La firma española de cosmética, Natura Bissé, cuenta en la actualidad con presencia en más de 450 hoteles spa alrededor del mundo, un 35% de ellos localizados en Europa y prevé cerrar el año con una facturación global de 100 millones de euros. Con sede central en Barcelona, la compañía registra el 82% de sus ventas en el extranjero, siendo EEUU y China sus principales mercados seguidos de España. En los próximos 3 años, además, Europa se convierte en foco estratégico de la compañía, donde se marca como ambición doblar su presencia multicanal.

Por su parte, Arch Amenities Group y sus 3.800 empleados gestionan en la actualidad más de 430 propiedades en todo el mundo -como clubs privados, centros deportivos, comerciales y residenciales y, por supuesto, hoteles que confían en su dilatada experiencia. Entre los grupos hoteleros incluidos en su portfolio de clientes destacan grandes nombres como Waldforf Astoria, Four Seasons o The Ritz-Carlton, partners también de Natura Bissé a nivel mundial.

La relación entre Natura Bissé y Arch Amenities Group se remonta a principios de 2023, cuando la empresa de cosmética pasó a formar parte del Programa de Proveedores Preferentes de Arch Amenities Group en Estados Unidos, conectando la línea de productos de la marca de cosmética con una selección de spas y centros wellness de renombre como el hotel Eden Roc Miami Beach o el Waldorf Astoria Washington DC. Una colaboración que hoy adquiere un nuevo carácter como “acuerdo estratégico no exclusivo” en Europa, en un momento en el que el sector de la hostelería ve incrementada su demanda de experiencias de primera calidad. Prueba de ello son los datos extraídos del reciente informe del Global Wellness Institute en el que se destaca un crecimiento anual mantenido del 12% desde el año 2020 en el mercado del bienestar y una previsión de crecer otro 52% de aquí al 2027.

"Este acuerdo representa un cambio vital en la forma en que ambas marcas abordamos las necesidades cambiantes del mercado europeo y refuerza nuestro compromiso conjunto por ofrecer innovación sin límites, inspiración como pilar de crecimiento y soluciones ágiles a medida. Por lo que, estoy convencida de que nuestra colaboración con Arch Amenities Group Europe nos permitirá ampliar nuestra presencia en spas y centros de bienestar del más alto nivel", afirma Verónica Fisas, CEO de Natura Bissé Group.

"Colaborar con Natura Bissé en Europa es una oportunidad magnífica para Arch en un momento en el que queremos ampliar nuestra presencia en elcontinente”, afirma Barry Goldstein, CEO de Arch Amenities Group. " Como una de las marcas de cuidado de la piel más prestigiosas del mundo, nuestra colaboración estratégica con Natura Bissé nos permitirá expandir nuestra demostrada experiencia en el desarrollo y la gestión de selectos espacios de bienestar para ofrecer a los huéspedes una experiencia inigualable respaldada por excelentes productos, una hospitalidad excepcional y un servicio de altísima calidad.”

Acerca de arch amenities group

Arch Amenities Group, con sede en Rockville, Maryland, es un proveedor líder de servicios de gestión y consultoría en el ámbito de la hostelería para propiedades comerciales y residenciales, hoteles, spas y clubes privados y espacios recreativos en todo el mundo. Arch ofrece servicios de gestión diaria, así como estudios de viabilidad, consultoría de planificación y diseño, estrategia y soporte de contratación, preapertura y mantenimiento. Arch es una empresa del portafolio de la firma de capital privado CI Capital Partners.

Acerca de natura bissé

Natura Bissé es una empresa de renombre mundial dedicada al cuidado de la piel. Fundada en Barcelona en 1979, Natura Bissé fusiona la tecnología más pionera con el toque humano más delicado para escuchar y adaptarse a las diferentes necesidades de cada cliente.

La búsqueda constante de la excelencia ha llevado a Natura Bissé a cosechar numerosos reconocimientos entre los que destaca haber sido elegida "Mejor Marca de Spa del Mundo" durante cuatro años consecutivos (2018,2019, 2020 y 2021).

Con presencia en 40 países, Natura Bissé sigue expandiéndose a nivel mundial a través de los puntos de venta y spas más prestigiosos del mundo.

En 2008, nació la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé para contribuir al bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad. En apoyo a sus iniciativas, Natura Bissé cuenta con tres líneas de amenities solidarias para hoteles.

Imágenes disponibles en este enlace.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231122349836/es/

CONTACT: Contacto de Prensa: Ramón Torné / Aïda Castells · Teléfono: 932 172 217

Email:rtorne@llorenteycuenca.com/acastells@llorenteycuenca.com

Keyword: new york spain north america united states united kingdom europe

Industry keyword: luxury women general health men other retail other health consumer fashion cosmetics retail lodging travel finance consulting fitness & nutrition banking lifestyle professional services health other consumer

SOURCE: Natura Bissé/Arch Amenities Group

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 11/22/2023 04:00 am/disc: 11/22/2023 04:01 am

http://www.businesswire.com/news/home/20231122349836/es