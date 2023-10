SAN ANTONIO, Texas--(BUSINESS WIRE)--oct. 18, 2023--

NatureSweet, la empresa número uno de snacks de tomate, empresa líder en cultivo de productos en invernadero, se compromete a cultivar el 100% de sus productos de tomate de marca de acuerdo con los estándares del Certificado de Comercio Justo (Fair Trade Certified) ™. Todos los tomates de la marca NatureSweet, entre los que se encuentran Cherubs®, Glorys®, Constellation®, Comets™, Twilights™ y D'Vines™, cuentan con la certificación de comercio justo y cumplen con rigurosas normas de seguridad, protección del medio ambiente y medios de vida sostenibles. De este modo se garantiza que los productos NatureSweet se cosechen y envasen en un entorno que tenga condiciones laborales seguras, en el que los trabajadores se ganen la vida de forma sostenible. Un porcentaje de los beneficios de los productos Fair Trade Certified™ de NatureSweet, denominado Fair Trade Premium, se destina a un fondo de desarrollo comunitario que ayuda a apoyar las iniciativas que están transformando la vida de más de 6.000 trabajadores agrícolas en América del Norte. Los empleados gestionan el fondo de desarrollo comunitario, lo que significa que los socios de NatureSweet deciden y dirigen el destino de los recursos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231017089030/es/

A dentist performs a dental examination on a NatureSweet employee in Tuxcacuesco, Mexico. (Courtesy of NatureSweet.)

En 2021, NatureSweet se asoció con Walmart para lanzar un programa piloto de venta de tomates que cuenten con la certificación de comercio justo. Los resultados de dicha iniciativa, que pagó Walmart, ayudaron a lanzar el fondo comunitario de inversión para el desarrollo. Con esta expansión, NatureSweet destinará ahora una parte de los ingresos procedentes de las ventas de tomates a financiar el fondo.

Con la ayuda de Walmart en estos últimos años, se generaron un millón de dólares anualmente para apoyar al fondo comunitario de inversión para el desarrollo. Hasta hoy, hay casi dos millones y medio de dólares destinados a la inversión en proyectos de desarrollo comunitario, como:

María Guadalupe Sepulveda de Leon, socia de NatureSweet dice: "Estoy muy agradecida con el programa porque necesitaba anteojos urgentemente y no tenía los recursos para poder pagarlos. Gracias al comité de comercio justo Fair Trade y por su apoyo, porque gracias a ellos pude conseguirlos".

Hasta la fecha, más de 2.100 empleados de NatureSweet se beneficiaron por los seis proyectos que se han implementado este año. NatureSweet ha expandido el programa Fair Trade a diversos socios en la industria. Se estima que el programa impactará en más de 10.000 trabajadores de la agricultura.

“Nuestros socios no son solo la razón de nuestro éxito, sino que también son el motivo detrás de todo lo que hacemos”, dice Rodolfo Spielmann, presidente y gerente general de NatureSweet. Asimismo, agrega: “Nuestro deseo es darles a los trabajadores lo mejor que podemos porque se lo merecen. Esto incluye brindarles educación y salarios competitivos. Invitamos a todos los productores agropecuarios a que se unan a este movimiento".

“Las iniciativas de NatureSweet cambian la vida y son un ejemplo de cómo una sola empresa puede mancar una diferencia positiva en toda una industria. Nos entusiasma ver su trabajo y no podemos esperar a que los demás se unan a este movimiento", dice Paul Rice, fundador y gerente general de Fair Trade Estados Unidos.

Además de las limpiezas dentales, los consejos sobre nutrición y los cuidados oftalmológicos, NatureSweet trabaja para mejorar la vida de los socios mediante el pago de salarios dignos, que son aproximadamente un 40% más alto que el salario medio de los trabajadores agrícolas de México. Además, invierte en alfabetización y en oportunidades educativas, como la reciente puesta en marcha de un programa de licenciatura. Asimismo, invierte en su salud mental porque ofrece terapia individual y un programa de tres meses en el que se enseñan temas de superación personal que van desde el desarrollo humano hasta la crianza de los hijos, la comunicación y la resolución de problemas.

Para descargar imágenes para historias futuras, por favor ingrese AQUÍ.

Para obtener más información sobre NatureSweet y sus esfuerzos de transformar las vidas de los trabajadores agrícolas de América del Norte, visite www.naturesweet.com.

Acerca de NatureSweet®

NatureSweet es la solución única para vegetales cultivados en invernadero y es la marca número 1 en ventas de tomates para snacks. NatureSweet, la mayor empresa agrícola integrada verticalmente de América del Norte, garantiza que haya productos de gran sabor durante todo el año, tanto ecológicos como convencionales. Nuestras verduras son cuidadosamente cultivadas, cosechadas y envasadas gracias al trabajo de más de 6.000 empleados directos de la empresa. Los tomates, pepinos y pimientos dulces de NatureSweet se recogen a mano en su punto óptimo de frescura y se venden en los principales supermercados minoristas de Estados Unidos, México y Canadá. NatureSweet se dedica a tener un impacto social, medioambiental y económico positivo dentro de las comunidades y tiene un compromiso con transformar las vidas de los trabajadores agrícolas en toda Norteamérica. Ese trabajo, así como nuestros esfuerzos en materia de sustentabilidad, nos han llevado a obtener las certificaciones B Corp, Fair Trade y Equitable Food Initiative (EFI). NatureSweet, con sede en Texas y oficinas en Arizona y México, es la mayor empresa de agricultura en un ambiente controlado del mundo que cuenta con las certificaciones B Corp, Comercio Justo y EFI.

Fair trade usa

Fair Trade USA, una organización sin fines de lucro exenta de impuestos 501(c)(3), es el principal certificador de productos de comercio justo en América del Norte. Sus galardonados, rigurosos y mundialmente reconocidos programas de certificación de abastecimiento sostenible mejoran los medios de subsistencia, cuidan el medio ambiente y construyen cadenas de suministro que son resistentes y transparentes. La etiqueta de confianza Fair Trade Certified™ en un producto significa que se ha fabricado de acuerdo con las estrictas normas de comercio justo. Fair Trade USA está construyendo un modelo innovador de negocio responsable, consumo consciente y valor compartido para eliminar la pobreza y permitir el desarrollo sustentable de los agricultores, los trabajadores, sus familias y las comunidades de todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231017089030/es/

CONTACT: NatureSweet®

Jenny Halpin

jennyh@naturesweet.comFair Trade USA

Billy Linstead Goldsmith

pr@fairtradeusa.org

Keyword: texas united states north america

Industry keyword: food/beverage manufacturing other health retail other professional services food tech hispanic labor consumer professional services organic food other natural resources technology public policy/government agriculture natural resources health other retail other manufacturing

SOURCE: NatureSweet

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 10/18/2023 08:33 am/disc: 10/18/2023 08:32 am

http://www.businesswire.com/news/home/20231017089030/es