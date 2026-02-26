Naturgy advierte de que la prohibición de la UE podría afectar a compromisos de compra de gas ruso

Por Pietro Lombardi

La española Naturgy tiene compromisos de compra ‌de gas natural licuado ‌ruso ⁠por valor de 10.950 millones de euros (13.000 millones de dólares) que podrían verse afectados ​a partir de ⁠2027 ⁠por la prohibición de la Unión Europea sobre el GNL ​ruso, según se desprende de su informe anual.

Esta ‌cantidad representa menos de una ​cuarta parte del total de ​sus compromisos de compra de energía, que estima en unos 45.130 millones de euros.

La empresa eléctrica española firmó en 2013 un contrato a largo plazo con Yamal LNG para importar ​gas natural licuado (GNL) de Rusia, que incluye cláusulas "take-or-pay" (obligación de compra mínima) de 38 ⁠teravatios-hora al año hasta 2041, según el informe.

El año pasado, este contrato ‌representó aproximadamente el 16% de su suministro total, en línea con 2024.

Un portavoz de Naturgy no quiso hacer comentarios.

La semana pasada, el consejero general de Naturgy, Manuel García Cobaleda, dijo que la empresa mantendrá pronto conversaciones con Yamal LNG, ‌con vistas a declarar potencialmente "fuerza mayor" en su contrato de suministro ⁠a largo plazo debido a las medidas de la ‌UE.

García Cobaleda dijo que la prohibición ⁠equivalía a un caso de fuerza mayor, ⁠un acontecimiento imprevisible que puede liberar a las empresas de un contrato.

Esto obliga a las partes a "esforzarse por mitigar los daños resultantes", afirmó.

La empresa ha afirmado en repetidas ocasiones ‌que, desde el inicio de ​la guerra en Ucrania, solo ha importado los volúmenes previstos en el contrato.

