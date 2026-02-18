Naturgy amplía el mandato de Reynés hasta 2030 y prevé beneficio estable para 2026

(Reescribe con previsiones, ampliación del mandato del presidente ejecutivo y cambios en el consejo de administración; cambia titular)

MADRID, 18 feb (Reuters) - La empresa eléctrica española Naturgy anunció el miércoles que propondrá a los accionistas mantener al presidente ejecutivo, Francisco Reynés, al frente de la compañía hasta 2030, tras realizar ajustes en su consejo de administración tras los recientes cambios en la propiedad.

El fondo de inversión australiano IFM obtiene un tercer miembro en el consejo, mientras que BlackRock, que recientemente vendió aproximadamente un 7% de su participación en la empresa, perderá un puesto y se quedará con dos.

Estas medidas se producen después de que la empresa anunciara que espera que sus beneficios de este año estén en línea con los resultados de 2025.

La empresa prevé un beneficio neto para 2026 de más de 1.900 millones de euros (US$ 2.250 millones), frente a los 2.020 millones de euros que registró en 2025.

Naturgy prevé que sus beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) superen los 5.300 millones de euros este año. En 2025, el Ebitda fue de 5.330 millones de euros.

Las inversiones deberían alcanzar alrededor de 2.100 millones de euros, frente a los 2.140 millones de euros del año pasado, y la empresa espera pagar un dividendo de al menos 1,80 euros por acción.

