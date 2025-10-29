Naturgy aumenta un 5,6% su beneficio neto a nueve meses tras la subida del gas y la electricidad
LA NACION
MADRID, 29 oct (Reuters) - La eléctrica española Naturgy registró el miércoles un aumento del 5,6% en su beneficio neto en los nueve primeros meses del año, hasta 1670 millones de euros (1950 millones de dólares), en un contexto de subida de los precios medios del gas y la electricidad en Europa.
Naturgy también reafirmó sus previsiones para el conjunto del año de más de 5300 millones de euros de beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) y más de 2000 millones de euros de beneficio neto consolidado.
(1 dólar = 0,8575 euros) (Información de David Latona; edición de Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
