Naturgy cae tras la venta de acciones con descuento

Las acciones de Naturgy

caen un 3,7%. Acciones representativas del 3,5% de su capital social con descuento a través de una colocación acelerada.

La eléctrica española ha colocado 34,1 millones de acciones a 25,90 euros por título, lo que supone un descuento del 3,8% respecto al precio de cierre del lunes de 26,94 euros.

El precio de colocación también se situó en el extremo inferior de la banda de precios indicativa de la oferta 25,90-26,40 euros.

El objetivo de la operación era devolver al mercado parte de las acciones que la compañía había adquirido a través de la OPA voluntaria y parcial que realizó sobre sus propias acciones, según Naturgy.

Se encuentra entre los peores valores del índice de referencia europeo STOXX 600.

(Información de Joao Manuel Mauricio; edición en español de Paula Villalba)