Naturgy cae tras la venta de acciones con descuento
- 1 minuto de lectura'
Las acciones de Naturgy
caen un 3,7%. Acciones representativas del 3,5% de su capital social con descuento a través de una colocación acelerada.
La eléctrica española ha colocado 34,1 millones de acciones a 25,90 euros por título, lo que supone un descuento del 3,8% respecto al precio de cierre del lunes de 26,94 euros.
El precio de colocación también se situó en el extremo inferior de la banda de precios indicativa de la oferta 25,90-26,40 euros.
El objetivo de la operación era devolver al mercado parte de las acciones que la compañía había adquirido a través de la OPA voluntaria y parcial que realizó sobre sus propias acciones, según Naturgy.
Se encuentra entre los peores valores del índice de referencia europeo STOXX 600.
(Información de Joao Manuel Mauricio; edición en español de Paula Villalba)
Otras noticias de Mercados
- 1
San Bruno: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda
- 2
Anses: cuándo cobro la jubilación de octubre si mi DNI termina en 0
- 3
Investigación: evaluaron el riego por goteo enterrado con energía solar y el resultado fue sorprendente
- 4
Qué es el “bullying encubierto”, una tendencia que crece de la mano de WhatsApp: “La sacaron del grupo de Las reinas y quedó afuera de todo”