Naturgy dice que los contratos con argelia no se ven afectados por ningún cambio accionarial

MADRID, 7 mayo (Reuters) - La empresa energética española Naturgy afirmó el martes que sus contratos de suministro de gas con Argelia no incluyen ninguna cláusula que se vea afectada por cambios en su estructura accionarial. Los comentarios se producen después de que una fuente dijera a Reuters que Argelia cancelaría las entregas de gas a Naturgy si las acciones de la firma española se venden a otra empresa. La fuente no dio el nombre de la empresa que podría comprar las acciones de Naturgy, pero TAQA, de Abu Dabi, dijo el mes pasado que estaba en conversaciones con los tres mayores accionistas de Naturgy que podrían conducir a una oferta pública de adquisición completa de la mayor empresa de gas natural de España. "Nunca ha habido cláusulas en los contratos de suministro (los actuales expiran en 2030/31) que se vieran afectadas por posibles cambios en el accionariado de alguna de las partes", dijo un portavoz a Reuters. "De hecho, tales cambios accionariales se han producido en el pasado y no han tenido ningún impacto en la ejecución de los contratos", añadió. Los lazos de Argelia con Emiratos Árabes Unidos, cuya capital es Abu Dabi, se han resentido en los últimos años después de que EAU y Marruecos se encontraran entre los Estados árabes que impulsaron sus lazos con Israel en los llamados Acuerdos de Abraham. Argelia —defiende la causa palestina y se mostró crítica con los acuerdos— y Marruecos son grandes rivales regionales. Portavoces de los ministerios españoles de Energía, Economía y Asuntos Exteriores declinaron hacer comentarios sobre la posibilidad de que se cortara el suministro de gas argelino. Los representantes del Gobierno argelino no estaban disponibles para hacer comentarios. TAQA declaró que "no hace comentarios sobre rumores o especulaciones del mercado", mientras que el Gobierno de EAU no respondió a una petición de comentarios. Naturgy tiene contratos de gas con la compañía estatal argelina de petróleo y gas Sonatrach por unos 5.000 millones de metros cúbicos (bcm) al año, según las cifras que la empresa española dio al mercado en 2022. Las partes están negociando los precios para 2023, con carácter retroactivo, y 2024. El gas argelino representó aproximadamente un tercio de las importaciones totales de gas de España en los tres primeros meses del año, según datos del operador español de la red de gas Enagás. La mayor parte del suministro se realiza a través del gasoducto Medgaz, en el que Naturgy es socio minoritario y Sonatrach tiene una participación del 51%. Sonatrach también tiene una participación de alrededor del 4% en Naturgy. Naturgy saludó su relación de más de 50 años con Sonatrach. "Durante todos estos años, no ha habido incumplimientos por ninguna de las partes. Ni siquiera en momentos políticamente delicados a ambos lados del Mediterráneo se han incumplido los contratos", afirmó. TAQA dijo el mes pasado que estaba en conversaciones con las empresas de capital riesgo CVC y GIP sobre la compra de cada una de sus participaciones de más del 20% en Naturgy, y también con el mayor accionista de Naturgy, Criteria, que posee una participación del 26,7%, sobre una posible asociación. Criteria declinó hacer comentarios sobre el futuro de las entregas de gas argelino.

(Reporte de Pietro Lombardi, Lamine Chikhi, información adicional de Belen Carreño, Jesus Aguado, Maha El Dahanm, Federico Maccioni; Edición de David Latona, Kirsten Donovan; editado en español por Tomás Cobos)

