Naturgy mantiene sus objetivos para 2025 mientras el gas sigue encareciéndose

Por David Latona

MADRID, 29 oct (Reuters) - La eléctrica española Naturgy dijo el miércoles que va camino de cumplir sus previsiones para el conjunto del año al beneficiarse de su negocio de comercialización de gas y de los suministros procedentes de Estados Unidos, en un contexto de subida de los precios medios del gas y la electricidad en Europa.

El beneficio neto aumentó un 5,6% en los nueve primeros meses del año, hasta 1670 millones de euros (1950 millones de dólares). La empresa espera obtener más de 2000 millones de euros de beneficio neto consolidado este año, tras los 1900 millones de 2024.

Naturgy también reafirmó su previsión para todo el año de más de 5300 millones de euros en beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) —en línea con el del año pasado— a pesar de que disminuyó un 1,8% en los nueve primeros meses.

La eléctrica dijo en un comunicado que los precios del gas y la electricidad seguían más altos que hace un año, en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica.

"Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo", dijo, y los precios del crudo se mantenían por debajo del promedio registrado en el mismo periodo del año pasado. Naturgy dijo que sus centrales de gas de ciclo combinado en España habían aumentado "sustancialmente" su producción para apoyar al operador del sistema en los trabajos de control de tensión y responder a las contingencias tras el apagón del 28 de abril que dejó a oscuras a la península ibérica.

La empresa espera cerrar 2025 con una deuda neta de unos 13.000 millones de euros, lo que representa un ratio deuda/EBITDA inferior a 2,5 veces.

Su consejo de administración aprobó un dividendo de 0,6 euros por acción, que se abonará el 5 de noviembre y que se suma a la misma retribución ya pagada a los accionistas en julio. El plan estratégico de Naturgy, lanzado en febrero, prevé una remuneración mínima de 1,7 euros para todo el año, condicionada al mantenimiento de su calificación "BBB".

(US$1 = 0,8575 euros) (Información de David Latona; edición de Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Jorge Ollero Castela)