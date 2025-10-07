Naturgy vende en torno al 3,5% de sus acciones para aumentar su capital flotante

MADRID, 7 oct (Reuters) - La eléctrica española Naturgy ha vendido alrededor del 3,5% de sus acciones en el mercado a través de una colocación acelerada para su capital flotante, un esfuerzo por unirse a los índices MSCI, según informó la empresa el martes. La empresa cotizada en el índice madrileño Ibex 35 dijo que recaudó 883 millones de euros (US$1000 millones) a un precio de 25,90 euros por acción, reduciendo su propia participación en el negocio a menos del 1%.

La operación aumenta el capital flotante, o acciones disponibles al público para su negociación, hasta cerca del 18,7%, según el comunicado de Naturgy.

La empresa dijo que era el mismo precio, después de pagar un dividendo, que ofreció en febrero para casi 2500 millones de euros de sus propias acciones y luego revenderlas en el mercado.

Las acciones de Naturgy cerraron el lunes a 26,94 euros.

(US$1 = 0,8556 euros)

(Información de Emma Pinedo; edición de David Goodman; edición en español de María Bayarri Cárdenas)